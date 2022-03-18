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Giriş Tarihi: 18.3.2022 10:54 Son Güncelleme: 18.3.2022 10:56

Giresunspor’un dört yabancısı milli takıma davet edildi!

AA
Giresunspor’un dört yabancısı milli takıma davet edildi!

Spor Toto Süper Lig’e bu sezon katılarak küme düşme hattının bir basamak üstünde mücadele veren GZT Giresunspor’un dört yabancı oyuncusu milli takıma davet edildi.Spor Toto Süper Lig’e bu sezon katılarak küme düşme hattının bir basamak üstünde mücadele veren GZT Giresunspor’un dört yabancı oyuncusu milli takıma davet edildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunpor'un oyuncuları milli takıma davet edildi. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, futbolculardan Aziz Behich, Hamidou Traore, Souleymane Doukara ve Joe Champness'ın ülkelerinin milli takımlarına davet edildiği belirtilerek, "21-30 Mart 2022 tarihleri arasında oynanacak olan uluslararası müsabakalarda Aziz Behich Avustralya, Hamidou Traore Mali, Souleymane Doukara ise Moritanya milli takımlarının başarısı için mücadele edecekler. Oyuncumuz Joe Champness ise 18-30 Mart tarihleri arasında Yeni Zelanda Milli Takımı'yla uluslararası müsabakalara katılacak." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, milli davet alan oyuncular başarı dilendi.

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Giresunspor’un dört yabancısı milli takıma davet edildi!
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