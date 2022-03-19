Arsenal’in yıldızı Partey Müslüman oldu

İngiltere Premier Lig'de Arsenal forması giyen Thomas Partey, Müslüman oldu. Ganalı futbolcu, Müslümanlığı seçtiğini sosyal medya hesabından da duyurdu. Arsenal'ın iki yıl önce İspanyol takımı Atletico Madrid'den renklerine bağladığı 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıktı ve iki gol attı. Partey ayrıca son dönemde ortayakoyduğu performansla Arsenal'da şubatayının futbolcusu seçilmişti. Geçtiğimiz günlerde Hollandalı eski futbolcu Seedorf da Müslüman olduğunu açıklamıştı.