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Giriş Tarihi: 19.3.2022

Arsenal’in yıldızı Partey Müslüman oldu

Arsenal’in yıldızı Partey Müslüman oldu
İngiltere Premier Lig'de Arsenal forması giyen Thomas Partey, Müslüman oldu. Ganalı futbolcu, Müslümanlığı seçtiğini sosyal medya hesabından da duyurdu. Arsenal'ın iki yıl önce İspanyol takımı Atletico Madrid'den renklerine bağladığı 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıktı ve iki gol attı. Partey ayrıca son dönemde ortaya koyduğu performansla Arsenal'da şubat ayının futbolcusu seçilmişti. Geçtiğimiz günlerde Hollandalı eski futbolcu Seedorf da Müslüman olduğunu açıklamıştı.

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Arsenal’in yıldızı Partey Müslüman oldu
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