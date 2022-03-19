Barça’yı çileden çıkardılar!

İspanyol basını maçtan önce havai fişeklerle uyutulmayan takımlarının turu geçmesine vurgu yaparken, övgüler ilk golün sahibi Pedri’ye gitti
İspanyol medyası, Barcelona'nın kâbustan İstanbul'da uyandığının altını çizerken Xavi'nin "İki maçta da oyunun hakimibizdik ve turu geçmesi gereken takım turugeçti" sözlerine vurgu yaptı. Katalan ekibinin, Marcao'nun golüne rağmen yıkılmadığına değinirken Marca, maç öncesinde oyuncuların uyutulmadığını hatırlattı. "Barcelona'yı çiledençıkaran olay" sözleri ile verilen haberde takımın kaldığı otelin önünde maçtan önce sabaha karşı 03.46'ta havai fişeklerin patlatıldığı duyuruldu. Mundo Deportivo, Pedri'nin golünü göklere çıkarıp Barcelona'nın otelde alkışlarla karşılandığını sayfalarına taşıdı. Sport ise Aubameyang'ın gol sevincini kapağına taşırken "Çeyrek final" başlığını tercih etti.
İNAKİ PENA İÇİN YAKIN TEMAS!
Busezon kiralık olarak geldiği G.Saray'da gösterdiği performans ile alkışları toplayan İnaki Pena için sarı-kırmızılılar Barcelona ile temaslara başladı. İspanyol takımı ile yakın ilişki kuran başkan Elmas oyuncuyu istedi. Katalan ekibi ise şimdilik bekleme kararı aldı ve 'sezonsonu görüşelim' yanıtı verdi.