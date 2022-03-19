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Giriş Tarihi: 19.3.2022

Fenerbahçe aşkını Rui Costa bile yenemedi

VOLKAN DEMİR
Fenerbahçe aşkını Rui Costa bile yenemedi

Küçük yaşlardan itibaren sarılacivertli renklere gönül veren İsak, Benfica A Takımı’na alınmayınca Fenerbahçe’yi seçti. Öyle ki, İstanbul uçağına binmeden kendisini geri çevirmek için havaalanına, ayağına kadar gelen Benfica Başkanı Rui Costa’yı bile dinlemedi

Sarı-lacivertli takımın, yeni 'Harika Çocuk' olarak lanse edilen transferi İsak Vural, aileden Fenerbahçeli... İsveç'te doğan, ardından Portekiz'in Benfica takımına geçen 15 yaşındaki oyuncu, Türk bir baba ve İsveçli bir annenin oğlu... Üstelik hem babası hem annesi hem de anneannesi eski bir futbolcu. AIK Stockholm forması giymiş olan baba Cüneyt Vural da 2002'deki eşleşmede AIK-Fenerbahçe maçını Fenerbahçe tribününde izlemiş. Oğlu İsak ise küçüklüğünden beri Fenerbahçe aşkıyla büyümüş. İsak'ın Benfica'dan ayrılış süreci A Takım'a alınmamasıyla başladı. Genç oyuncu, bu sebepten dolayı köklerinin takımı olan Fenerbahçe'yi seçti.

"30 YAŞINDA DEĞİL, ŞİMDİ!"
Benfica Başkanı Rui Costa, İsak Vural'ı bu kararından vazgeçirmek için İstanbul seyahati öncesi havalimanına kadar geldi. Burada İsak'la bir konuşma yapan Costa, "Ben de senin bölgende görev alan bir oyuncuydum. Taleplerini anlıyorum ve istediğin noktaya geleceğine söz veriyorum" dedi. Ancak yetenekli oyuncu kararını vermişti. Henüz 15 yaşında olan İsak, Fenerbahçe'yi seçerken bunun nedenini, "Herkes 30 yaşından sonra Fenerbahçe'ye gidiyor. Ben kulübüme daha erken gidip hizmet etmek istiyorum. Eğer ayrılacaksam da Fenerbahçe'ye para kazandırarak gitmek benim için en doğrusu" sözleriyle açıkladı.

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Fenerbahçe aşkını Rui Costa bile yenemedi
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