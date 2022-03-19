Fenerbahçe aşkını Rui Costa bile yenemedi

Küçük yaşlardan itibaren sarılacivertli renklere gönül veren İsak, Benfica A Takımı’na alınmayınca Fenerbahçe’yi seçti. Öyle ki, İstanbul uçağına binmeden kendisini geri çevirmek için havaalanına, ayağına kadar gelen Benfica Başkanı Rui Costa’yı bile dinlemedi
Sarı-lacivertli takımın, yeni 'Harika Çocuk' olarak lanse edilen transferi İsak Vural, aileden Fenerbahçeli... İsveç'te doğan, ardından Portekiz'in Benfica takımına geçen 15 yaşındaki oyuncu, Türk bir baba ve İsveçli bir annenin oğlu... Üstelik hem babası hem annesi hem de anneannesi eski bir futbolcu. AIK Stockholmformasıgiymişolan baba Cüneyt Vuralda 2002'deki eşleşmede AIK-Fenerbahçemaçını Fenerbahçetribününde izlemiş.Oğlu İsak ise küçüklüğündenberi Fenerbahçe aşkıylabüyümüş. İsak'ın Benfica'danayrılış süreci A Takım'a alınmamasıylabaşladı. Gençoyuncu, bu sebepten dolayıköklerinin takımı olanFenerbahçe'yi seçti.
"30 YAŞINDA DEĞİL, ŞİMDİ!"
Benfica Başkanı Rui Costa, İsak Vural'ı bu kararından vazgeçirmek için İstanbul seyahati öncesi havalimanına kadar geldi. Burada İsak'la bir konuşma yapan Costa, "Ben de seninbölgende görev alan biroyuncuydum. Taleplerinianlıyorum ve istediğin noktayageleceğine söz veriyorum" dedi. Ancak yetenekli oyuncu kararını vermişti. Henüz 15 yaşında olan İsak, Fenerbahçe'yi seçerken bunun nedenini, "Herkes 30yaşından sonra Fenerbahçe'yegidiyor. Ben kulübümedaha erken gidip hizmetetmek istiyorum. Eğerayrılacaksam da Fenerbahçe'yepara kazandırarakgitmek benim için en doğrusu" sözleriyle açıkladı.