Fenerbahçe’de yeni teknik direktör haberlerinden rahatsız mı? İsmail Kartal açıkladı...

Geçen sezon Konyaspor'da çalıştığını ve oyuncuların çoğunu tanıdığını vurgulayan Kartal, "Çok fazla pozisyon ürettik ama iyi oynarken beklemediğimiz bir gol yedik. Devreye mağlup girdik. Soyunma odasında toplantıda futbolcularımıza iyi olan taraf olduğumuzu, tempo artırmamız gerektiğini söyledim. Oyuncularımın da hep birlikte bana bir geri dönüşü oldu, karakterli bir takımız. Bizi desteklemeye gelen taraftarların mutlu olmaları bizi daha çok mutlu ediyor. Taraftarlarımızın mutlu olduğunu düşünüyorum. Oyuncularımı, karakterli oyunundan dolayı tebrik ediyorum. Galibiyeti büyük Fenerbahçe taraftarlarına armağan ediyorum." diye konuştu.