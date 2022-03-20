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Giriş Tarihi: 20.3.2022 19:44 Son Güncelleme: 20.3.2022 19:46

Fransa Ligue 1'de Rennes'in yükselişi sürüyor! 7 gollü maçta Doğan Alemdar göz doldurdu

Fransa Ligue 1’de Rennes’in yükselişi sürüyor! 7 gollü maçta Doğan Alemdar göz doldurdu

Fransa Ligue 1'in 29. haftasında Rennes, sahasında Metz'i 6-1 mağlup ederek maç fazlasıyla ligde ikinci sıraya yükseldi. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri Benjamin Bourigeaud, Martin Terrier, Hamari Traore ve Sehrou Guirassy (3) kaydetti. Rennes'de milli futbolcu Doğan Alemdar, 90 dakika forma giydi.

Fransa Ligue 1'in 29. haftasında Rennes, Metz'i konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 6-1 kazandı. Rennes'e galibiyeti getiren golleri Benjamin Bourigeaud, Martin Terrier, Hamari Traore ve Sehrou Guirassy (3) kaydetti.

Bu sonuçla ligdeki son 5 maçını da kazanan Rennes 52 puana yükseldi ve maç fazlasıyla ikinci sıraya çıktı. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Metz ise 23 puanda kaldı.

Ev sahibi takımda milli futbolcu Doğan Alemdar, 90 dakika forma giydi ve performansıyla göz doldurdu. 19 yaşındaki kaleci, Konferans Ligi'ndeki Leicester City maçında da forma giymişti.

Doğan Alemdar, bu sezon Fransa Ligue 1'de 6, Fransa Kupası'nda 1 ve Konferans Ligi'nde de 1 maça çıkarak toplamda 8 maçta forma giydi.

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Fransa Ligue 1'de Rennes'in yükselişi sürüyor! 7 gollü maçta Doğan Alemdar göz doldurdu
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