İtalya’da başkent derbisini Roma kazandı! Tammy Abraham Lazio’ya karşı damga vurdu

Ligde üst sıralara yaklaşma hedefindeki iki ezeli rakip başkent derbisinde Roma Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi Roma, henüz 1. dakikada Tammy Abraham ile 1-0 öne geçti. 22. dakikada Abraham kendisinin ve takımının 2. golüne imzasını koydu: 2-0. 40. dakikada Roma, Lorenzo Pellegrini'nin serbest vuruştan attığı golle farkı 3'e çıkardı: 3-0. İlk yarı Roma'nın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.