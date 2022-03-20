Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İtalya'da başkent derbisini Roma kazandı! Tammy Abraham Lazio'ya karşı damga vurdu
Giriş Tarihi: 20.3.2022 22:26

İtalya'da başkent derbisini Roma kazandı! Tammy Abraham Lazio'ya karşı damga vurdu

AA
İtalya’da başkent derbisini Roma kazandı! Tammy Abraham Lazio’ya karşı damga vurdu

İtalya Serie A'nın 30. haftasında Roma, derbi mücadelesinde Lazio'yu 3-0 yendi. Roma'nın İngiliz golcüsü Tammy Abraham, derbide attığı 2 golle maça damga vurdu.

Ligde üst sıralara yaklaşma hedefindeki iki ezeli rakip başkent derbisinde Roma Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi Roma, henüz 1. dakikada Tammy Abraham ile 1-0 öne geçti. 22. dakikada Abraham kendisinin ve takımının 2. golüne imzasını koydu: 2-0. 40. dakikada Roma, Lorenzo Pellegrini'nin serbest vuruştan attığı golle farkı 3'e çıkardı: 3-0. İlk yarı Roma'nın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın ikinci yarısında başka gol olmayınca sarı-kırmızılı takım, başkent derbisinde ezeli rakibini 3-0 yenerek, puanını 51'e yükseltti.

Roma puan tablosunda, 49 puanda kalan Lazio'nun da önüne geçerek, 5. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılı takım ayrıca, bu maçla ligdeki yenilmezlik serisini de 9 maça yükseltti.

JUVENTUS GALİBİYET SERİSİNİ 4 MAÇA ÇIKARDI

Serie A'nın 30. haftasında oynanan bir diğer karşılaşmada Juventus, ligin son sırasındaki Salernitana'yı konuk etti. Siyah-beyazlı takım, Salernitana'yı 5. dakikada Paulo Dybala ve 29. dakikada Dusan Vlahovic'in golleriyle 2-0 yenerek, ligde üst üste 4. galibiyetini aldı.

Juventus, bu galibiyetle puanını 59'a yükseltti ve 4. sıradan zirveyi takibini sürdürdü. Diğer yandan, siyah-beyazlıların yenilmezlik serisi de 16 maça çıktı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bir dönemin süper starıydı; Sesini ve çocuğunu kaybetti! Tüdanya SABAH'a konuştu: Bergen'i de anlattı
Eşinin zamansız ölümü Özgü Namal'ı yıkmıştı! Ünlü oyuncudan yeni karar!
Son dakika | Tehlikeli ve çirkin girişim: Muğla'daki darp olayı provokatörlerin malzemesi oldu!
1915 Çanakkale Köprüsü dünya basınında! Adına dikkat çektiler: Başkan Erdoğan’ın mega projelerine vurgu yapıldı
Mankafa
Türkiye'de bir ilk: Silahlı drone Songar yerli roketleri ateşledi
Son dakika haberleri: Galatasaray yine kayıplarda! Gaziantep FK, Aslan'ı ikinci yarıda devirdi...
Hekimin beyanı esas mıdır?
Antalya'da korkunç olay! 17 yaşındaki Nuray Demir otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rusya-Ukrayna açıklaması: Taraflar anlaşmaya yakın
ARKADAŞINA GÖNDER
İtalya'da başkent derbisini Roma kazandı! Tammy Abraham Lazio'ya karşı damga vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA