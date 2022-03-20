Son dakika spor haberi: Büyük değişim başlıyor! Spor yasası bu hafta TBMM’de

Yasa teklifini hazırlayan eski milli futbolcu AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, detayları SABAH Spor ile paylaştı.
İŞTE 60 MADDELİK TEKLİFTEN ÖNE ÇIKANLAR
SADECE FUTBOL DEĞİL: Yalnızca 4 Büyükler'i değil, basketboldan hentbola kadar bütün spor branşlarını kapsıyor.
A.Ş. OLACAKLAR: Spor kulüpleri, dernek statüsünden çıkıp anonim şirkete dönüşebilecek. Ayrıca birleşerek federasyon ve konfederasyon şeklinde üst kuruluş oluşturabilecek.
DENK BÜTÇE: Anonim şirket gibi örgütlenen kulüpler, şubeler açabilecek. Denk bütçe uygulayacak. Takımlar geliri kadar borçlanabilecek.
ŞEFFAF DÖNEM: Kulüpler belirli miktar üzerindeki ödeme ve tahsilatlarını bankalar üzerinden yaparak şeffaflaşacak.
YÖNETİCİ BORÇTAN SORUMLU: Kulüp başkanı ve yöneticileri bulundukları dönem borçlarından sorumlu tutulacak. Bunun için ağır yaptırımlar ve hapis cezası gündemde.
MENAJERLER: Futbolcuların tüm anlaşmaları şeffaf olacak. Menajer, oyuncular ile maksimum 2 yıl sözleşme yapabilecek. Komisyonu %3-5 arasında olacak. Sözleşmeler noter huzurunda gerçekleşecek.
YENİ FEDERASYON GELİYOR: Bağlı ve bağımsız spor federasyonu ayrımı kaldırılarak tüm federasyonlar 'Spor federasyonu' şeklinde yapılandırılacak. Federasyonlar, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulacak.
YÖNETİMDE MİLLİ SPORCU OLACAK: Federasyonların yönetim kurulunda en az iki milli sporcu yer alacak.
DENETİM BAKANLIKTA: Spor federasyonlarının her türlü (kuruluş kanunu bulunanlar hariç) harcamaları Spor Bakanlığı tarafından denetlenecek. Federasyon başkanları, en fazla üç dönem bu görevi yapabilecek.