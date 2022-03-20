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Giriş Tarihi: 20.3.2022 10:28 Son Güncelleme: 20.3.2022 10:32

Son dakika spor haberi: Büyük değişim başlıyor! Spor yasası bu hafta TBMM'de

SPOR SERVİSİ
Son dakika spor haberi: Büyük değişim başlıyor! Spor yasası bu hafta TBMM’de

Son dakika spor haberi: Spor yasası için son düzlüğe girildi, büyük değişim başlıyor... Sadece futbol değil tüm spor branşlarını kapsayacak yasaya göre kulüpler A.Ş. olacak. Başkanlar borçtan sorumlu tutulacak ve hapis cezası gündeme gelecek. Menajerlerin futbolcularla sözleşmesi en fazla iki yıllık olacak, harcamalar şeffaflaşacak. İşte 60 maddelik tekliften öne çıkanlar...

Bir süredir hazırlıkları devam eden, spor kulüplerini borç batağından kurtarmayı hedefleyen yasa teklifi bu hafta TBMM Başkanlığı'na sunulacak.

Yasa teklifini hazırlayan eski milli futbolcu AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, detayları SABAH Spor ile paylaştı.

Alpay Özalan, "4 büyüklerin borcu 25 milyar TL'yi aştı. Alt lig takımlarının 300 milyon liralara ulaşan borçları bulunuyor. Harcamaların kurallara bağlanması gerekiyor. Denetim noktasındaki eksiklikler olayı bu noktalara kadar getirdi" diye konuştu.

İŞTE 60 MADDELİK TEKLİFTEN ÖNE ÇIKANLAR

SADECE FUTBOL DEĞİL: Yalnızca 4 Büyükler'i değil, basketboldan hentbola kadar bütün spor branşlarını kapsıyor.

A.Ş. OLACAKLAR: Spor kulüpleri, dernek statüsünden çıkıp anonim şirkete dönüşebilecek. Ayrıca birleşerek federasyon ve konfederasyon şeklinde üst kuruluş oluşturabilecek.

DENK BÜTÇE: Anonim şirket gibi örgütlenen kulüpler, şubeler açabilecek. Denk bütçe uygulayacak. Takımlar geliri kadar borçlanabilecek.

ŞEFFAF DÖNEM: Kulüpler belirli miktar üzerindeki ödeme ve tahsilatlarını bankalar üzerinden yaparak şeffaflaşacak.

YÖNETİCİ BORÇTAN SORUMLU: Kulüp başkanı ve yöneticileri bulundukları dönem borçlarından sorumlu tutulacak. Bunun için ağır yaptırımlar ve hapis cezası gündemde.

MENAJERLER: Futbolcuların tüm anlaşmaları şeffaf olacak. Menajer, oyuncular ile maksimum 2 yıl sözleşme yapabilecek. Komisyonu %3-5 arasında olacak. Sözleşmeler noter huzurunda gerçekleşecek.


YENİ FEDERASYON GELİYOR: Bağlı ve bağımsız spor federasyonu ayrımı kaldırılarak tüm federasyonlar 'Spor federasyonu' şeklinde yapılandırılacak. Federasyonlar, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulacak.

YÖNETİMDE MİLLİ SPORCU OLACAK: Federasyonların yönetim kurulunda en az iki milli sporcu yer alacak.

DENETİM BAKANLIKTA: Spor federasyonlarının her türlü (kuruluş kanunu bulunanlar hariç) harcamaları Spor Bakanlığı tarafından denetlenecek. Federasyon başkanları, en fazla üç dönem bu görevi yapabilecek.

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Son dakika spor haberi: Büyük değişim başlıyor! Spor yasası bu hafta TBMM'de
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