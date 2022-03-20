Son dakika spor haberi: Büyük değişim başlıyor! Spor yasası bu hafta TBMM’de

Alpay Özalan, "4 büyüklerin borcu 25 milyar TL'yi aştı. Alt lig takımlarının 300 milyon liralara ulaşan borçları bulunuyor. Harcamaların kurallara bağlanması gerekiyor. Denetim noktasındaki eksiklikler olayı bu noktalara kadar getirdi" diye konuştu.