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Giriş Tarihi: 20.3.2022 21:52

Tottenham, Güney Koreli golcüsü Heung-Min Son'la kazandı

AA
Tottenham, Güney Koreli golcüsü Heung-Min Son’la kazandı

İngiltere Premier Lig'de Tottenham, konuk ettiği West Ham United'ı 3-1 mağlup etti.

Ligin 30. haftasında, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı hedefleyen takımlardan İtalyan teknik direktör Antonio Conte'nin çalıştırdığı Tottenham ile West Ham United karşılaştı.

Tottenham, 9. dakikada Kurt Zouma (kendi kalesine), 24. ve 88. dakikalarda Heung-Min Son'un golleriyle rakibini 3-1 mağlup etti. West Ham United'ın tek golünü, 35. dakikada Said Benrahma kaydetti.

Bu sonucun ardından Tottenham, 51 puanla beşinci sıraya yükselirken, West Ham United ise 48 puanla yedinci sırada yer aldı.

Günün diğer mücadelesinde ise Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, ağırladığı Brentford'u 2-1'lik skorla geçti. Milli oyuncu, karşılaşmada 90 dakika boyunca forma giydi.

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Tottenham, Güney Koreli golcüsü Heung-Min Son'la kazandı
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