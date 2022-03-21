Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ayağım kırılacaktı
Giriş Tarihi: 21.3.2022

Ayağım kırılacaktı

Ayağım kırılacaktı

Kerem Aktürkoğlu, hakem kararlarına isyan edip, “G.Saray’a olunca pozisyonlar çok farklı mı değerlendiriliyor?” dedi

Kerem Aktürkoğlu maç sonunda faullere isyan etti. Kendisine yönelik iki pozisyonu hatırlatan ve hakem Arda Kardeşler'e tepki gösteren Aktürkoğlu şu ifadeleri kullandı: "Herkes görmüştür pozisyonu. Hakem arkadaşımız, ağabeyimiz, bize sahada 'Birader, kardeşim' diyen hakem ağabeyimize, pozisyonu sorduk, 30 saniye sonra 'Bakıldı, önüne bak' diyor. Nasıl bakıldı pozisyona? Bizim aleyhimize olunca 3-4 dakika inceliyorlar. 2 pozisyonda da ayağım kırılabilirdi. Galatasaray'a olunca pozisyonlar farklı mı değerlendiriliyor? Ne olması gerekiyor kart için. GAntep, sıfır sarı kartla ayrıldı. Birileri bir şey söylemeli ki bize olan tavır değişsin. Umarım değişir. Hakemlerle güzel konuşuyoruz ama onların tavrı çok farklı."

Kardeşler: Lütfen Berkancım
G.SARAY, Gaziantep deplasmanındaki yenilgisinin faturasını hakemelere kesti. Soyunma odası koridorlarında Berkan başta olmak üzere futbolcular, hakem Arda Kardeşler'e "Hocam neden bize (Kerem) yapılan faulleri görmüyorsunuz?" diyerek isyan etti. Ancak Kardeşler "Lütfen Berkancım" diyerek karşılık verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İBB'nin ihale vurgununu Kılıçdaroğlu'na yakın isim Jahrein deşifre etti! İmamoğlu'nu köşeye sıkıştıracak belgeler
Bir dönemin süper starıydı; Sesini ve çocuğunu kaybetti! Tüdanya SABAH'a konuştu: Bergen'i de anlattı
Eşinin zamansız ölümü Özgü Namal'ı yıkmıştı! Ünlü oyuncudan yeni karar!
Son dakika: Kanarya 88'de 3 puanı aldı! Fenerbahçe evinde Konyaspor'a şans tanımadı
Son dakika | Tehlikeli ve çirkin girişim: Muğla'daki darp olayı provokatörlerin malzemesi oldu!
Son dakika: Rusya Ukrayna savaşında Zelenskiy'den flaş açıklama: Putin'le müzakereye hazırım
İnşirah Suresi Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı - İnşirah Suresi Oku, Dinle, Meali ve Faziletleri
Türkiye'de bir ilk: Silahlı drone Songar yerli roketleri ateşledi
Bakan Nebati kur korumalı mevduat hesabındaki son durumu aktardı: 570 milyar lirayı aştık
Mankafa
ARKADAŞINA GÖNDER
Ayağım kırılacaktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA