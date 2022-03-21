Ayağım kırılacaktı

Kerem Aktürkoğlu, hakem kararlarına isyan edip, “G.Saray’a olunca pozisyonlar çok farklı mı değerlendiriliyor?” dedi
Kerem Aktürkoğlu maç sonunda faullere isyan etti. Kendisine yönelik iki pozisyonu hatırlatan ve hakem Arda Kardeşler'e tepki gösteren Aktürkoğlu şu ifadeleri kullandı: "Herkes görmüştür pozisyonu. Hakem arkadaşımız, ağabeyimiz, bize sahada 'Birader, kardeşim' diyen hakem ağabeyimize, pozisyonu sorduk, 30 saniye sonra 'Bakıldı, önüne bak' diyor. Nasıl bakıldı pozisyona? Bizim aleyhimize olunca 3-4 dakika inceliyorlar. 2pozisyonda da ayağım kırılabilirdi.Galatasaray'a olunca pozisyonlar farklı mı değerlendiriliyor? Ne olmasıgerekiyor kart için. GAntep,sıfır sarı kartla ayrıldı. Birileri bir şey söylemeli ki bize olan tavır değişsin. Umarım değişir. Hakemlerle güzelkonuşuyoruz ama onlarıntavrı çok farklı."
Kardeşler: Lütfen Berkancım G.SARAY, Gaziantep deplasmanındaki yenilgisinin faturasını hakemelere kesti. Soyunma odası koridorlarında Berkan başta olmak üzere futbolcular, hakem Arda Kardeşler'e "Hocam neden bize (Kerem) yapılan faulleri görmüyorsunuz?" diyerek isyan etti. Ancak Kardeşler "Lütfen Berkancım" diyerek karşılık verdi.