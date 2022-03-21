Sarı-lacivertli taraftarların, özellikle Vitor Pereira döneminin sonlarında takımlarının sürekli mücadele etmemesinden dert yanması ve iç saha maçlarında bu tepkiyi ortaya koyması, İsmail Kartal'ın tespitleri arasında önemli bir yer tutuyordu. Taraftarı tekrardan kazanmak için adımlar atan tecrübeli teknik adam, taraftarın takıma güvenmesi ve desteklemesi gerektiğini her zaman dile getirerek oyuncuların da formanın kıymetini bilmeleri gerektiğini vurguladı. Zamanla oyununu daha da geliştirmeyi başaran Fenerbahçe, özellikle iç sahada oynadığı Trabzonspor maçının ilk 15 dakikasında sergilediği iyi futbol ve 10 kişi kaldıktan sonraki isteği ve mücadeleci ruhu ile taraftarının tekrardan gönlünü kazanabilme adına ilk adımı atmış oldu.