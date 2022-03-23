Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na vize almak için Play-Off maçları oynayacak olan A Milli Takım, yarı finalde deplasmanda Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Bu maç için pazartesi günü Porto'ya gelen ve hazırlıklarına başlayan ay-yıldızlı ekipte Merih Demiral ve Serdar Aziz ilk gün yapılan antrenmana hafif sakatlıkları nedeniyle çıkmayıp otelde bireysel idman yaparken, bu 2 futbolcu dün takıma dahil oldu.