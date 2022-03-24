Büyük maçların takımıyız

“Portekiz’in harika oyuncuları varsa bizim de harika oyuncularımız var. Rakibe karşı sahada aktif olacağız. Büyük takımlara karşı mücadele gücü yüksek bir takımımız var. Kazanırsak bu sefer ağlamayacağım!”
A Milli Takım'ın Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Rakibin harika oyuncuları varsa bizim de harika oyuncularımız var" dedi. Alman çalıştırıcı Porto'da düzenlediği basın toplantısında şu mesajları verdi: "Portekiz karşısında sahada aktif olacağız. Rakibinoyunundan çok bizim ne yapacağınızönemli. Bu gibi maçlarda günlük performanslarçok önemli. Bütün oyuncularınaynı anda sahada iyi oynamasılazım. Futbolda biraz da şans olması gerekiyor. Fernando Santos 8 yıldır burada çalışıyor, benim daha 8 ayım oldu. Ben de bunu yapmak isterim. Ronaldo'dan bahsediyoruz fakat 11oyuncu sahaya çıkacak. Portekiz'in heroyuncusu kaliteli. Savunmacılarımız da bu maça hazır. Büyük ülkelere karşı mücadele potansiyeli yüksek bir takımımız var." Kuntz, basın mensuplarının "Letonya maçından sonra play-off kaldık ve siz sevinçten ağlamıştınız?" sorusu üzerine, "Bu kez kazanırsakağlamayacağım. Bunu Portekiz basınıbilmiyordu. Burada niye sordunuz" diyerek esprili bir cevap verdi.
DRAGAO'DA TAM KADRO ÇALIŞTILAR
A Milli Takımımız, Dragao Stadı'nda son taktik idmanını dün akşam gerçekleştirdi. Ay-Yıldızlı ekibin tam kadro yaptığı antrenmanı TFF Başkanı Nihat Özdemir, Başkan Vekili Servet Yardımcı, A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da izledi. Kuntz, özellikle savunma oyuncularını sık sık uyardı.