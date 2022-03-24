SABAH Spor, Beşiktaş’ın Valerien İsmael tercihinde öne çıkan detayları açıklıyor

Başkan Çebi’nin ikna olmasında en önemli etkenler; 46 yaşındaki hocanın bütçe dostu olması, gençlere önem vermesi ve kendisini ispatlamak istemesi
BAŞARIYA AÇ GENÇLERİ SEVİYOR
Beşiktaş aradığı teknik direktörü sonunda buldu… Başta Şenol Güneş olmak üzere bir çok isim telaffuz edilirken anlaşma sağlanan kişinin çok da öne çıkmamış, 46 yaşındaki Valerin İsmael olması herkesi şaşırttı. Bu tercihte öne çıkan nedenler neydi? SABAHSPOR tüm detaylarıyla açıklıyor:
KENDİNİ İSPAT EDİP PARLATMA PEŞİNDE
Siyah-beyazlılar, yeni futbol dinamiklerineayak uyduran, gelişime ve değişime açıkolan hem kendini ispat etmek isteyen hem debir takımı parlatmak isteyen yabancı, genç birteknik adam arayışındaydı. Teknik direktörlükkariyerine Almanya'da adım atan ve İngiltere'yekadar yolu uzanan İsmael'in genç vebaşarıya aç olması önemli etken.
KULÜBÜN BÜTÇESI NEYSE ONA UYUYOR
Türk kulüpleri ve Beşiktaş'ın ekonomik durumu ortada. Fransız teknik adam düşük bütçeli takımlarla önemli işler başardı. Avusturya'nınmütevazı takımı LASK Linz ileAvrupa Ligi'nde başarı elde ederken, ligde deşampiyonluk yarışını son ana kadar sürdürdü. Uzun yıllardır play-off görmeyen Championship takımı Barnsley'i de bu potaya soktu.
GENÇLER BAŞ TACI
Valerien İsmael, çalıştırdığı takımlarda genç oyunculara büyük önem veriyor. West Bromwich'te 31 maçaçıkarken, bu süreçte 23 yaş vealtında tam 16 oyuncuya formaşansı tanıdı. Siyah-beyazlıların gelecek sezon A Takımkadrosunda 23 yaş ve altı en az 10oyuncusu bulunacak.
DÜŞÜK PARA
Teknik direktör adayları arasında Daniel Farke alternatif olsa da 3 milyon Euro'lukyıllık ücret talebi cazip gelmedi. İsmael'in beraberinde getireceği 3 yardımcısıyla birliktetoplam maliyeti ise 1.2 milyon Euro olacak.
KOŞMAYAN YANAR!
İdmanlarda disipline çok önem veren İsmael'in, fizik-kondisyon açısından takımlarının üst düzey olmasının hem Türkiye'de fark oluşturacağı hem de kulübü Avrupa standartlarına ulaştıracağı düşünüldü. WBA'da bir maçta 126 kilometreyekadar ulaşan Fransızhocanın takımları 119 km koşumesafelerini çıkarırken, fiziksel açıdan da her zaman üst seviyede yer alıyor.
ELDEKILERI KULLANIYOR
Kadrosundan 14 oyuncununsözleşmesi bitecek siyah-beyazlılarda,gelecek sezon için çokfazla transfer yapılmayacak vealt yapıdan alternatiflerle desteklenenbir kadro oluşturulacak.Bu durum tecrübeli hocaiçin sorun değil. Onları kazanmagarantisi vermesi de Beşiktaşiçin en büyük tercih sebebi.
YARDIMCILARI BELLİ OLDU
İSMAEL'IN beraberinde Beşiktaş'a getireceği ekibi de netleşti. Yardımcı antrenör Adam Murray, Spor Bilimi Koçu Jonny Northeast ve atletik performans uzmanı Jack Riley, siyah-beyazlıların yeni teknik kadrosundaki isimler olacak. Bu sezonun dışında 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak ve opsiyon Beşiktaş'ın elinde bulunacak. Yardımcıları ile birlikte toplam yıllık ücreti 1.2 milyon Euro olacak.