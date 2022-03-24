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Giriş Tarihi: 24.3.2022

SABAH Spor, Beşiktaş’ın Valerien İsmael tercihinde öne çıkan detayları açıklıyor

OGÜN ŞAHİNOĞLU
SABAH Spor, Beşiktaş’ın Valerien İsmael tercihinde öne çıkan detayları açıklıyor

Başkan Çebi’nin ikna olmasında en önemli etkenler; 46 yaşındaki hocanın bütçe dostu olması, gençlere önem vermesi ve kendisini ispatlamak istemesi

BAŞARIYA AÇ GENÇLERİ SEVİYOR

Beşiktaş aradığı teknik direktörü sonunda buldu… Başta Şenol Güneş olmak üzere bir çok isim telaffuz edilirken anlaşma sağlanan kişinin çok da öne çıkmamış, 46 yaşındaki Valerin İsmael olması herkesi şaşırttı. Bu tercihte öne çıkan nedenler neydi? SABAH SPOR tüm detaylarıyla açıklıyor:

KENDİNİ İSPAT EDİP PARLATMA PEŞİNDE
Siyah-beyazlılar, yeni futbol dinamiklerine ayak uyduran, gelişime ve değişime açık olan hem kendini ispat etmek isteyen hem de bir takımı parlatmak isteyen yabancı, genç bir teknik adam arayışındaydı. Teknik direktörlük kariyerine Almanya'da adım atan ve İngiltere'ye kadar yolu uzanan İsmael'in genç ve başarıya aç olması önemli etken.

KULÜBÜN BÜTÇESI NEYSE ONA UYUYOR
Türk kulüpleri ve Beşiktaş'ın ekonomik durumu ortada. Fransız teknik adam düşük bütçeli takımlarla önemli işler başardı. Avusturya'nın mütevazı takımı LASK Linz ile Avrupa Ligi'nde başarı elde ederken, ligde de şampiyonluk yarışını son ana kadar sürdürdü. Uzun yıllardır play-off görmeyen Championship takımı Barnsley'i de bu potaya soktu.



GENÇLER BAŞ TACI
Valerien İsmael, çalıştırdığı takımlarda genç oyunculara büyük önem veriyor. West Bromwich'te 31 maça çıkarken, bu süreçte 23 yaş ve altında tam 16 oyuncuya forma şansı tanıdı. Siyah-beyazlıların gelecek sezon A Takım kadrosunda 23 yaş ve altı en az 10 oyuncusu bulunacak.

DÜŞÜK PARA
Teknik direktör adayları arasında Daniel Farke alternatif olsa da 3 milyon Euro'luk yıllık ücret talebi cazip gelmedi. İsmael'in beraberinde getireceği 3 yardımcısıyla birlikte toplam maliyeti ise 1.2 milyon Euro olacak.

KOŞMAYAN YANAR!
İdmanlarda disipline çok önem veren İsmael'in, fizik-kondisyon açısından takımlarının üst düzey olmasının hem Türkiye'de fark oluşturacağı hem de kulübü Avrupa standartlarına ulaştıracağı düşünüldü. WBA'da bir maçta 126 kilometreye kadar ulaşan Fransız hocanın takımları 119 km koşu mesafelerini çıkarırken, fiziksel açıdan da her zaman üst seviyede yer alıyor.

ELDEKILERI KULLANIYOR
Kadrosundan 14 oyuncunun sözleşmesi bitecek siyah-beyazlılarda, gelecek sezon için çok fazla transfer yapılmayacak ve alt yapıdan alternatiflerle desteklenen bir kadro oluşturulacak. Bu durum tecrübeli hoca için sorun değil. Onları kazanma garantisi vermesi de Beşiktaş için en büyük tercih sebebi.

YARDIMCILARI BELLİ OLDU
İSMAEL'IN beraberinde Beşiktaş'a getireceği ekibi de netleşti. Yardımcı antrenör Adam Murray, Spor Bilimi Koçu Jonny Northeast ve atletik performans uzmanı Jack Riley, siyah-beyazlıların yeni teknik kadrosundaki isimler olacak. Bu sezonun dışında 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak ve opsiyon Beşiktaş'ın elinde bulunacak. Yardımcıları ile birlikte toplam yıllık ücreti 1.2 milyon Euro olacak.

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SABAH Spor, Beşiktaş’ın Valerien İsmael tercihinde öne çıkan detayları açıklıyor
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