Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ümit Milli Takımda parola galibiyet! İskoçya deplasmanı…
Giriş Tarihi: 24.3.2022 11:27 Son Güncelleme: 24.3.2022 11:27

Ümit Milli Takımda parola galibiyet! İskoçya deplasmanı…

AA
Ümit Milli Takımda parola galibiyet! İskoçya deplasmanı…

Ümit Milli Futbol Takımımız, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçında yarın galibiyet için İskoçya’yla karşılaşacak.

Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçında İskoçya ve Türkiye karşılaşması, İskoçya'nın başkenti Edinburgh'taki Tynecastle Park'ta oynanacak, maç TSİ 22.05'te başlayacak.

Elemelerde I Grubu'nda yer alan, yaptığı 5 karşılaşmada birer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra üç yenilgi yaşayan ay-yıldızlı ekip, 4 puanla 4. sırada bulunuyor.

Grupta 4 karşılaşma sonunda 4 puanı bulunan İskoçya ise averajla 3. sırada yer alıyor. Türkiye ile İskoçya arasında Bursa'da oynanan maç, 1-1 sona ermişti. Teknik direktör Tolunay Kafkas yönetimindeki ay-yıldızlıların aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Serdar Saatçı (Beşiktaş), Berke Özer (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Rennes), Bünyamin Balcı, Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor), Furkan Bayır, Umut Güneş, Oğuz Aydın (Aytemiz Alanyaspor), Emir Han Topçu, Cemali Sertel (Çaykur Rizespor), Cenk Özkaçar (OH Leuven), Emre Kaplan (Atakaş Hatayspor), Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü), Doğucan Haspolat (Kasımpaşa), Muhammed Gümüşkaya (GZT Giresunspor), Mirza Cihan (Gaziantep FK), Hakan Yeşil (1461 Trabzon), Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Enis Destan (Trabzonspor), Ali Akman (NEC Nijmegen), Tiago Süer Barbaros Çukur (Watford), Yunus Emre Çift (Yılport Samsunspor).

STATÜ

Gürcistan ve Romanya'nın ev sahipliğinde Haziran/Temmuz 2023'te düzenlenecek turnuvada 16 takım mücadele edecek. Elemelerde 8 grupta 6, Türkiye'nin bulunduğu I Grubu'nda ise 5 takım yer alıyor.

Avrupa Şampiyonası'na ev sahibi Gürcistan ile Romanya'nın yanı sıra 9 grubun liderleri ve en iyi 1 grup ikincisi doğrudan katılacak. Diğer 4 takımı belirlemek için ise 8 grup ikincisi arasında play-off müsabakaları yapılacak. Altı takımlı gruplarda sonuncu takımla yapılan maçlar sıralamayı belirlerken dikkate alınmayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Konya'da hastanedeki dehşetin detayları belli oldu! Doktorun başına silah dayayıp, ‘sadece babamla ilgilen’ demiş
Ayşe Tolga'nın imdadına eski eşi koştu! Ünlü oyuncuya ev hediye eden Marsel Eskinazi "Böyle erkekler de var" dedirtti!
Ankara’da lise öğrencisinin öğretmene yaptığı saygısızlığa soruşturma
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Meral Akşener'in 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili iddiasını yalanladı
İBB tarihi çınar ağaçlarını katletmişti! Orman Mühendisi Levent Dikmen: Çınarlar kanser değildi cahilce kestiler
Mart anketinde hangi parti önde?
Ümit Besen'in eşine dolandırıcılık şoku! "120 liralık kargo borcunuz var" dediler...
Bizi sizden koruyun, başka ihsan istemez
Son dakika: Seçim barajı indiriliyor! Teklif komisyonda kabul edildi
Havaalanları da kapatılsın!
ARKADAŞINA GÖNDER
Ümit Milli Takımda parola galibiyet! İskoçya deplasmanı…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA