Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girşimini Ukrayna kulüplerinde de transfer hareketliliğine neden oldu. Şubat ayının sonunda FIFA, Ukrayna ve Rusya liglerindeki tüm yabancıların sezon sonuna kadar serbest oyuncu konumuna düşmeleri halinde herhangi takımla sözleşme imzalayabileceğini duyurdu.
KULÜPLER UKRAYNA'DAN EN FAZLA İKİ OYUNCU TRANSFER EDEBİLECEK
Ancak FIFA, 24 Şubat'tan bu yana Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'daki mevcut durum göz önüne alındığında bu değişikliğin geçici olduğunu da ifade etti. FIFA'nın yeni yönetmeliğine göre kulüpler, Ukrayna'dan en fazla iki oyuncu transfer edebilecek.
VİTAO PAYLAŞILAMIYOR
Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'in oyuncuları Verbic ve Kedziora, diğer kulüplerle sözleşme imzalayarak bu karardan faydalandı. Şimdi ise Shakhtar Donetsk'in Brezilyalı yıldızı olan Vitao (22 yaşında) için transfer savaşı başladı.
Digisport'un iddiasına göre; 22 yaşındaki Brezilyalı stoper Vitao için tam 7 takımı devreye girmiş durumda...
FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ VİTAO İÇİN DEVREDE
Yeni sezona iddialı girmek isteyen Beşiktaş ve Fenerbahçe de genç oyuncunun şartlarını öğrenmek için harekete geçti.
VİTAO, AVRUPA'DA KALMAK İSTİYOR
Brezilyalı oyuncuyu ezeli rakiplerin dışında Club Brugge, Anderlecht, Rangers, PAOK ve Internacional de istiyor.
4 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU
22 yaşındaki Brezilyalı oyuncu futbola Palmeiras altyapısında başlamıştı.
Vitao, 2019 yılında ise 4 milyon Euro bedelle Shakhtar Donetsk'in yolunu tutmuştu.
1.85 boyundaki stoperin güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Tüm alt yaş kategorilerinde Brezilyalı oyuncu henüz A Milli takım düzeyine çıkmış değil...
FENERBAHÇE, ISMAILY İÇİN DE HAREKETE GEÇTİ!
Bu arada Fenerbahçe bir diğer Shakhtar Donetsk forması giyen 32 yaşındaki sol bek oyuncusu Ismaily ile de ilgileniyor. Futbolcunun menajerinin önümüzdeki hafta İstanbul'a gelmesi bekleniyor.