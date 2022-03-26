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Giriş Tarihi: 26.3.2022

Özdemir: Teknik karar!

FATİH DOĞAN FATİH DOĞAN
Özdemir: Teknik karar!
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Portekiz mağlubiyetinin ardından şu açıklamayı yaptı: "Bu eleniş bizi çok üzdü. Penaltıyı atsak o moralle turu alabilirdik. Burak'la da konuştum. O da çok üzüldü. Vuruşta zeminde bir sıkıntı olmuş. Böyle veda etmek yerine Dünya Kupası'nda veda etmesini isterdik. Futbolda böyle şansızlıklar var. Kuzey Makedonya, İtalya'yı eleyince üzüntümüz daha da arttı. Potansiyelimiz var ve bunu daha iyi seviyelere çıkarmamız gerekiyor." Özdemir, Milli Takım'daki sistem değişikliğiyle ilgili ise "Bu teknik bir karar" yorumunu yaptı.

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Özdemir: Teknik karar!
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