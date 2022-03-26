Bu kürsüden sizlere söz vermiştim. 'Ada namus sözümüzdür, her ne olursa olsun halledeğiz' demiştim. Bu zafer, Burak Elmas başkanımızın dönemine nasip oldu. Onlarında emekleri var ama yönetimden ayrılınca da gerekli yerlerde konuşmaları yaptım.