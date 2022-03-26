Galatasaray'ın eski asbaşkanı Abdurrahim Albayrak, 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.
Birçok konuyla ilgili konuşan Albayrak, sarı kırmızılı yıldız oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun transfer sürecine dair flaş ifadeler kullandı. Peki Kerem, Galatasaray'a nasıl transfer edildi?
İşte Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları:
Merhum Mustafa Cengiz başkanımı rahmetle anıyorum. Selahattin Beyazıt ve kendisiyle çalışmaktan gurur duyduğum Duygu Yarsuvat başkanımı rahmetle anıyorum. Hepsinin mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin.
Yönetim dönemimizde gece-gündüz çok çalıştık. Rahmetli başkanımız beyin ameliyatından çıkıp gözlerini açtığında bana, 'Abdurrahim bankaları ne yaptın?' dedi bana. Öyle bir başkanımızı kaybettik. Elimizden gelen her şeyi yaptık.
Bu kürsüden sizlere söz vermiştim. 'Ada namus sözümüzdür, her ne olursa olsun halledeğiz' demiştim. Bu zafer, Burak Elmas başkanımızın dönemine nasip oldu. Onlarında emekleri var ama yönetimden ayrılınca da gerekli yerlerde konuşmaları yaptım.
Bu yaptıklarımızın gururunu ve huzurunu yaşıyoruz. 3,5 yıl içerisinde hatalarımız muhakkak vardır, zaman zaman da eleştiri aldık hepsine saygım sonsuz. Boynumuz kıldan incedir.
"KEREM'İN HİKAYESİ..."
Kerem Aktürkoğlu'nu Erzincanspor'dan transfer edişimin hikayesini bir anlatsam şaşırırsınız. Erzincanlı genel müdür yardımcımı Erzincan'a gönderdim. Onu almayı kafaya koymuştum.
Kerem'i her hafta aradım, babasını da aradım. Babası da Rizelidir. Geçen sene 850 bin TL'ye oynadı. Galatasaray'a çok büyük katkısı olacak.
Taylan Antalyalı'yı transferin kapanmasına dakikalar kala sadece 4 milyon TL karşılığı transfer ettik. Onun da yolu açık olsun.