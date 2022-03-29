Futbolcularım 3’lü sistemi sevdi

"Bir teknik direktörün görevi oyuncularının becerilerine uygun sistemi bulmaktır. En iyi savunmacılarım Çağlar, Merih ve Ozan Kabak takımlarında bu sistemle oynuyor" "Böyle değişiklikleri oturtmak için zaman lazım. Takımda kimse rahatsız değil. Portekiz maçında oyuncularıma yaptığım eleştiri galibiyete inanmamak ve cesaret göstermemeleriydi"
İtalya ile hazırlık maçına çıkacak A Milli Takım'ın teknik direktörü Stefan Kuntz dün Konya'da basının sorularını yanıtladı. Alman çalıştırıcı, ilk olarak 3-1 kaybedilen Portekiz karşılaşmasında uyguladığı ve büyük eleştiri alan 3'lü sistemi savundu. Kuntz, "Bir hocanın görevi, oyuncularının becerilerine uygun sistemi bulmaktır. Yakın zamanda birçok oyuncumuziyaret ettim ve oradaki konulardan biride sistem konusuydu. Çağlar (LeicesterCity), Merih (Atalanta), Ozan Kabak(Norwich City) yani en iyi savunmacılarımtakımlarında bu taktikle oynuyor" dedi. Portekiz maçının devre arasında takıma yaptığı eleştirinin galibiyete inanmayıp, cesaret göstermemeleri yönünde olduğunu belirten Alman hoca, "Onlara'Eski sisteme dönelim mi?' diye sordum. Hepsi 'Busistemle devam hocam' dedi. Medya ve yorumculardangelen tüm fikirlere saygı duyuyorum. Böyle bir değişiklikten sonra sistemi oturtmak için zaman lazım. Biz bu değişikliği yaptık diye takımda kimse rahatsız değil" ifadelerini kullandı. Kuntz, 'Alt yaş milli kategorileride 3'lü sistemle mi oynayacak' sorusuna, "Bu sistemle oynarlarsa uyumlu olur" yanıtını verdi.
KİMİ ÇIKARTIP SONER'İ ALACAKTIM!..
Konyasporlu Soner Dikmen'in nedenkadroya alınmadığı da soruldu. Alman hocaşu yorumu yaptı: "Türkiye'niniyiliği için en iyi oyuncuları seçmekzorundayım.Kimi çıkartıp Soner'i alacaktım. Bazıkulüplerin iyiliği için oyuncuları seçmekzorunda değilim. Biz Konya'dan bir oyuncuyuzaten davet ettik (Abdülkerim Bardakçı)ama sakat olduğu için gelemedi."
SALİH ÖZCAN KARARLIYDI
Ay-Yıldızlı ekibi seçen ve Konya kampına katılan Salih Özcan'a teşekkür eden Stefan Kuntz, "A Milli Takım teknik direktörüolmanın ardından Salih Özcan bana telefon açtı. Ben deona 'Benim işim oldu senin ki ne olacak' diye sordum. Karar verme konusunda netti. Ailesi ve Köln kulübü de destek oldu" dedi.
YENİ KAPTANDAN İLK AÇIKLAMALAR! BURAK Yılmaz'ın vedasından sonra A Milli Takım'ın yeni kaptanı olan Hakan Çalhanoğlu, Kuntz'la birlikte basının karşısına çıktı. İtalya'da İnter forması giyen Hakan maç için, "İki takım da çok üzgün. Konya'daiyi atmosferlerde oynadık. Fransa,İzlanda, Hollanda gibi güzel anılarımız var. İnşallah İtalya karşısında da öyle olur" dedi. Portekiz maçında çok eleştirilen 3'lü savunma için, "Ben memnunum. Çünkü kendi takımımda(İnter) da öyle oynuyorum" yorumunu yaptı. Portekiz yenilgisi sonrası yaşananları şöyle anlattı: "Maçtan sonra soyunma odasınagirdiğimizde herkes çok üzgündü. Burak(Yılmaz) ağabeyi ayağa kaldırmaya çalıştık.Benim için yürekli bir insan."