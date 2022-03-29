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Giriş Tarihi: 29.3.2022 13:37 Son Güncelleme: 29.3.2022 13:38

Trabzonspor’un yıldızı Nwakaeme rekor peşinde! En golcü sezonu için…

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Trabzonspor’un yıldızı Nwakaeme rekor peşinde! En golcü sezonu için…

Spor Toto Süper Lig’in zirvesine demir atan Karadeniz ekibi Trabzonspor’da harika bir sezon geçiren Anthony Nwakaeme Türkiye kariyerindeki gol rekorunu kırmaya çok yakın.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme, 1 gol atması halinde Türkiye kariyerinde en golcü sezonuna ulaşacak.

Bordo-mavili futbolcu, son 4 sezonda takımının hücum hattındaki en istikrarlı oyuncusu olurken attığı goller ve ortaya koyduğu performansla takımına önemli katkılar sağladı. İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 2018-2019 sezonu başında 1 milyon 100 bin avro bonservis bedeliyle transfer edilen golcü oyuncu, 4 sezonda 137 resmi karşılaşmaya çıkıp rakip fileleri 44 kez havalandırırken gol paslarıyla da takımına önemli katkı yaptı.

Nijeryalı oyuncu, ligde 2018-2019 sezonunda 27 maçta 10 gol, 2019-2020'de 29 karşılaşmada 11 gol, 2020-2021'de 34 müsabakada 7 gol, bu sezon ise 24 mücadelede 11 gol attı. Göztepe karşılaşmasında attığı golle 2019-2020 sezonundaki 11 gollük performansını yakalayan, ardından Çaykur Rizespor maçını boş geçen bordo-mavili futbolcu, Beşiktaş maçında gol atması durumunda en golcü sezonuna ulaşacak.

GOL ATTIĞI MAÇLARDA 26 PUAN

Trabzonspor, Nwakaeme'nin gol attığı 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik alarak 26 puan topladı.

Nwakaeme, bordo-mavili takımın sezonun ilk haftasında 5-1 galip geldiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, ikinci haftada 2-1 kazandığı Demir Grup Sivasspor, 3. haftada 1-0 galip geldiği GZT Giresunspor maçı ile 4. haftada 2-2 biten Galatasaray karşılaşmasında birer kez fileleri havalandırarak toplam 4 gol attı.

Nijeryalı futbolcu, bordo-mavili takımın sahasında ligin 11. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ettiği ve 15. haftada Adana Demirspor karşısında 2-0 galip geldiği karşılaşmalarda 1'er gol daha kaydetti.

Nwakaeme, deplasmanda 4-0 kazanılan Aytemiz Alanyaspor maçındaki 2 golüyle bu sezon ilk kez bir karşılaşmada 2 gol attı. 33 yaşındaki oyuncu, daha sonra ise 3-2 galip geldikleri Yukatel Kayserispor, 1-1 berabere biten Fenerbahçe ve 4-2 kazandıkları Göztepe maçlarında 1'er gol attı.

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Trabzonspor’un yıldızı Nwakaeme rekor peşinde! En golcü sezonu için…
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