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Giriş Tarihi: 30.3.2022 10:41 Son Güncelleme: 30.3.2022 10:44

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan gelişmesi! O detay dikkat çekti

SPOR SERVİSİ
Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Mesut Özil ve Ozan Tufan gelişmesi! O detay dikkat çekti

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de 24 Mart'ta kadro dışı kalan yıldız oyuncular Mesut Özil ve Ozan Tufan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertli takımdan Mesut ve Ozan'a yeni idman programı gönderilirken bir detay dikkat çekti. İşte tüm gelişmeler...

Fenerbahçe'de 24 Mart'ta kadro dışı kalan Mesut Özil ile Ozan Tufan'a sarı-lacivertli kulüp yeni idman programını yollarken bir detay dikkat çekti.

Yönetimin takımla aynı anda Samandıra'da olmamaları için iki futbolcuya farklı saatler verdiği öğrenildi.

Kadro dışı kalan ikili, takım sabah çalışıyorsa öğleden sonra, akşam çalışıyorsa sabah idman yapacak.

İki futbolcu dün bu yeni idman saatine göre ilk çalışmalarını gerçekleştirdi.

Teknik direktör İsmail Kartal'la Konyaspor maçı devre arasında tartıştığı için kadro dışı kaldığı iddia edilen Mesut ve Ozan sessizliğini korurken, futbolcuların da kulübe avukatlarını yolladığı ve süreci takip ettikleri bildirildi.

JIN-HO JO A TAKIM'LA ÇALIŞTI

Fenerbahçe'nin altyapı için Güney Kore'den transfer ettiği Jin-ho Jo dün A Takım'la idmana çıktı.

Sakatlığı geçen Ferdi idmanın tamamında yer aldı. Bu arada Milli Takım kadrosundan çıkartılan Serdar Aziz'de korkulan olmadı. Oyuncu, Kayseri deplasmanında takımdaki yerini alabilecek.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan gelişmesi! O detay dikkat çekti
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