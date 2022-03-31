Son dakika! Abdurrahim Albayrak SABAH Spor’a konuştu! Galatasaray başkanlığına aday olacak mı?

Galatasaray Spor Kulübü, mevcut Başkan Burak Elmas'ı, finansal açıdan ibra ederken, idari açıdan ibra etmedi. Kararla birlikte Galatasaray Spor Kulübü 30 Nisan'da seçime gidiyor. Burak Elmas, ibra edilmediği için hiçbir şartta aday olamıyor. Gözlerin çevrildiği en güçlü aday olan Ünal Aysal da bugün yaptığı açıklamada aday olmayacağını açıkladı. Açıklamanın ardından gözler Dursun Özbek, Abdurrahim Albayrak ve Eşref Hamamcıoğlu'na çevrildi. Aday olması gündemde olan Abdurrahim Albayrak sabah.com.tr'nin spor servisine konuştu. Albayrak, 'Aday olacak mısınız?' sorusuna çok net yanıt verdi.
GALATASARAY 30 NİSAN'DA SEÇİME GİDİYOR
Galatasaray Spor Kulübü mart ayında genel kurul gerçekleştirdi. Genel Kurul'da beklenmedik bir olay yaşandı. Burak Elmas, finansal olarak ibra edilirken, idari olarak ibra edilmedi. Bu gelişme ile Galatasaray'ın 30 Nisan'da Genel Kurul düzenleyerek seçime gitmesi kesinleşti.
BURAK ELMAS ADAY OLAMIYOR! GÖZLER O İSİMLERE ÇEVRİLDİ
Burak Elmas, Genel Kurul tarafından ibra edilmeyince adaylık hakkını kaybetti. Elmas, yapılacak seçimlerde hiçbir şartta aday olamayacak. Elmas'ın aday olamaması ile birlikte gözler eski başkanlardan Ünal Aysal ve Dursun Özbek'e çevrildi. Yine Eşref Hamamcıoğlu ve eski yöneticilerden Abdurrahim Albayrak'ın da ismi adaylık için öne çıktı.
AYSAL: ADAY OLMAYACAĞIM
Başkan adayları arasında gösterilen eski başkan Ünal Aysal, Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılacak seçimde aday olmayacağını açıkladı.
Aysal şu ifadeleri kullandı:
Genel Kurul ve Divan Kurulu üyesi olduğum Galatasaray Spor Kulübümüzün 27 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilen Mali Genel Kurulu sonrası Sayın Burak Elmas ve Başkanı olduğu Yönetim Kurulu erken seçim kararı aldı. Gerek kulüp üyeleri olan dostlarım, gerekse geçmişteki bizim başarılı dönemimize özlem duyan taraftarlarımızdan gelen tekrar Başkanlık görevine talip olmam konusundaki yoğun öneri, talep ve teveccühlere teşekkür ediyorum.
Bu vesile ile bu şerefli görevi daha önce deneyimlemiş bir kulüp üyesi olarak 117 yaşını idrak eden Galatasarayımıza bugünün gerçekleri doğrultusunda nasıl daha faydalı olabilirim diye tekrar ve detaylı düşünme fırsatı buldum.
Bugün kulübümüzün ve Türk sporunun geldiği noktada bu hizmeti bir Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri olarak kaptan köşkünden vermek yerine, arkadaşlarımla beraber aktif birer üye olarak makine dairesinde çalışmanın, başarının sürekli olabilmesi için gerekli yapısal reformların temel kurgusunu hazırlamanın daha etkin ve kulübümüz için daha faydalı olacağı kanaatine vardık.
Bulgu ve önerilerimizi yeni Başkan ve Yönetim Kurulu arkadaşlarımız ile paylaşıp, sonra Divan ve Genel Kurulumuzun onaylarına sunmanın daha yararlı olacağına inanıyoruz. Kendi yönümden de baktığımda, Genel Kurulun iradesi ve ortak aklını yılda bir yerine, sürekli bir şekilde aksettirecek bir ara onay ve gözetim organı tesis edilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Buna benzer yapısal reformlar gerçekleştirilmeden, farklı sonuçlar elde edilebileceğine inanmadığım için mevcut durumda başkan adayı olmak yerine, arka planda kalarak kulübüme bilgi ve tecrübelerimle destek sağlamaya çalışmamın bu günün gerçeklerine daha uygun olacağını düşünüyorum. Bu vesile ile tekrar bana gösterilen teveccüh ve desteğe teşekkür ediyor, seçilecek Başkan ve Yönetimine üstün başarılar diliyorum.
ABDURRAHİM ALBAYRAK SABAH.COM.TR SPOR'A KONUŞTU! ADAY OLACAK MI?
Galatasaray'da ikinci başkanlık görevi yapmış olan Abdurrahim Albayrak sabah.com.tr'ye adaylık açıklaması yaptı. Albayrak, "Adaylık için bir çalışma yapıyorum. Şimdilik bu kadarını söyleyeyim. Çalışmam var." dedi.
Galatasaray başkanlığı için Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve Işın Çelebi, Sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulunmuştu.
EŞREF HAMAMCIOĞLU: YENİDEN ADAY OLMA KONUSUNU EKİBİMLE DEĞERLENDİRECEĞİM
Genel kurulda Burak Elmas'ın başarısı ya da başarısızlığından ziyade verilen vaatlerin gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda bir irade konuldu. Galatasaray Genel kurulu'nda popülist söylemlerin prim yapmadığını görmüş olduk. Fatih Terim'in gönderiliş şeklinin Burak Elmas'ın ibra edilmemesinde ilgisi var mıdır, bilemiyorum. Genel kurulumuz bir karar verdi. Ben son seçim yarışını binde 8 gibi bir oy farkıyla ikinci bitirmiştim. Yeniden aday olma konusunda ekibimle değerlendireceğim. Ben Galatasaray camiasını bilen, camianın değerlerine vakıf bir kişiyim.
Henüz konuşmak için erken, seçim tarih belli değil. Son seçimde 5 aday vardı. Burak Elmas'ın listesinde benim arkadaşlarım, benim listemde de onun arkadaşları vardı. Kimse birbirine küsmedi. Ancak son zamanlarda taraf olmayan bertaraf oluyor. Galatasaray'da ibra konusu bir erozyona uğramış durumda. Bunu gruplaşıyorlar şeklinde değerlendirmemek lazım ama ayrışmalar yaşanıyor.
IŞIN ÇELEBİ: 2011'DEN İTİBAREN G.SARAY'DA ÇÜRÜME BAŞLADI, ALİ SAMİ YEN'İ RÜYAMDA GÖRDÜM
Galatasaray'da ibra edilmemenin ne kadar acı ve yaralayıcı olduğunu derinden yaşamış biriyim. Adnan Polat döneminde ikinci başkanlık yaparken bizzat bunu yaşamıştım. 2011'den sonra Galatasaray bir çürüme sürecine girdi. İbra konusu bir silahlanma haline geldi. Galatasaray'a birlik-beraberlik lazım. Acil olarak el ele vermeliyiz.
Dün gece Ali Sami Yen'i rüyamda gördüm. 'Ne duruyorsunuz, bu bölünmeye neden müdahale etmiyorsunuz?' diyerek bana tepki gösterdi. O dönem bize büyük haksızlık yaptılar. Hakimler bana 'Ne suç işlediniz?' dedi. Ben de 'Stadı yaptık. Riva'nın bütün izinlerini aldık. Florya'daki ödemeleri gerçekleştirdik. 70 milyonluk borcumuz vardı. Galatasaray'ın isim hakkını 100 milyon dolara sattık. Galatasaray tarihinde ilk kez artıya geçtik. Bu yüzden ibra etmediler' diye cevap verdim. Artık geçmiş geçmişte kaldı. Beraber hareket etmek lazım. Nedenler üzerinde durmak doğru değil. Ben Galatasaray'a en iyi hizmet eden 10 isimden biriyimdir.
"BİRLİK BERABERLİĞİ SAĞLAYIP TEK ADAY ÇIKARMALIYIZ"
Başkan adaylığımı renk seçimlerinden önce geri çekmiştim. Çünkü camiada bölünmüşlük olduğunu fark etmiştim. O dönem Adnan Polat, Yiğit Şardan'ı, Mustafa Cengiz ise İbrahim Özdemir'i aday yapmıştı. Ben de Hz. Süleyman'ın çocuk kıssasında olduğu gibi Galatasaray'ın parçalanmasına yüreğim el vermediği için adaylığımı geri çektim. Ancak maalesef sonrasında bölünmüşlüğün olduğunu görerek haklı çıktık.
Bizim artık birlik beraberliği sağlayıp tek aday çıkarmamız gerekiyor. Ben daha önceki seçimde de tek aday çıkarmamız gerektiğini savundum. Bizim artık Galatasaray'ı yeniden ayağa kaldırmamız gerekiyor. Galatasaray, TFF ve hakemlerin oyuncağı olmuş durumda. Son Gaziantep maçında Kerem'e yapılanlar, verilen penaltı bunları gösteriyor. Galatasaray camiası olarak birleşmeliyiz.
METİN ÖZTÜRK: BİZİM BİR ALİ KOÇ'A İHTİYACIMIZ YOK
Burak Elmas'ın ibra edilmemesi konusunu artık konuşmaya gerek yok. Burak Elmas üzerine düşeni yaptı. İyi niyetle yapmaya çalıştı ancak olmadı. Alp Yalman gibi, Faruk Süren gibi eski başkanlarımızdan nasıl yararlanıyorsak ondan da yararlanmaya devam edeceğiz. İbra konusunda Fatih Terim'in gönderiliş şeklinin etkisi olduğunu düşünmüyorum. Artık bu konular gündeme gelmemeli. Ne Terim, ne Elmas kimse Galatasaray'ın üstünde değildir. Galatasaray yönetimine 3 yıldır hazırız. Değişmeyen tek ekip biziz. Benim ekibim insan hazinelerinden oluşuyor. Yani her biri Galatasaray'a hizmet eden kişiler. Her yıl 500 bin-2 milyar ciro yapan şirketlerin sahipleri. Yanlarında 1000-2000 kişi çalıştıran kişiler.
Dolayısıyla bizim bir Ali Koç'a ihtiyacımız yok. Bir tane Ali Koç olacağına 1000 tane böyle insan lazım. Diğer türlü tek insana mahkum kalıyorsunuz. Galatasaray taraftarına 'Bayrakları hazırlayın, gelecek sene tek hedefimiz şampiyonluk' demek istiyorum. Efsane Başkan Faruk Süren'in bir sözü vardır; Galatasaray'da üçüncüyseniz, sonuncusunuz demektir. Her sene şampiyon olamayabilirsiniz ama üçüncü bile olmamalısınız. Dolayısıyla geçin 15. sırayı, Galatasaray'ı üçüncü yapan bir yönetimin zaten istifa etmesi gerekir.