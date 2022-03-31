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Giriş Tarihi: 31.3.2022 15:45 Son Güncelleme: 31.3.2022 16:15

Son dakika: Galatasaray'da sakatlık şoku! Feghouli ve Mohamed...

Son dakika: Galatasaray’da sakatlık şoku! Feghouli ve Mohamed...

Galatasaray SK: "Sofiane Feghouli’nin sol arka adalesinde ikinci derece zorlanma ve yırtık tespit edildi. Sağ üst adale ön grupta ağrı ve kanaması bulunan Mostafa Mohamed’in durumu tetkikler sonrası netlik kazanacak."

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği maçın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Isınma hareketleri ve top kapma pas çalışmasıyla başlayan antrenmanın taktik bölümünde topla hücuma çıkış ve atak sonlandırma üzerinde duruldu.

Milli takımlarından sakatlık problemiyle dönen isimlerden Sofiane Feghouli'nin yapılan incelemesinde sol arka adalesinde ikinci derece zorlanma ve yırtık tespit edildi.

Sağ üst adale ön grupta ağrı ve kanaması bulunan Mustafa Mohamed'in durumu yapılacak MR ve tetkikler sonrası netlik kazanacak. Her iki oyuncunun da tedavilerine başlandı.

Tedavisi devam eden Omar Elabdellaoui, günü takımdan ayrı kendisi için hazırlanan bireysel program dahilinde çalışarak tamamladı.

İzinli olduğu dönemde Fransa'ya giden ve burada yaptırdığı Covid testi pozitif çıkan Sacha Boey, karantina dönemi yarın tamamlandıktan sonra Türkiye'ye dönecek.

Sarı kırmızılı takım, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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Son dakika: Galatasaray'da sakatlık şoku! Feghouli ve Mohamed...
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