Yeni Mesut Özil’i Almanya’ya kaptırmadık

“Kaliteli bir takıma sahibiz. Avrupa Şampiyonluğu neden olmasın? Slovenya maçımızda İngiltere, İtalya, Almanya, İspanya’dan gelen scoutlar vardı. Kenan soyadı gibi bir yıldız. Onu Mesut Özil gibi Almanya’ya kaptırmadık. Barcelona da takipte, almayı çok istiyor’’
Slovenya'yı yıkarak Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan U-17 MilliTakımı'nın TeknikDirektörü SoykanBaşar, hedeflerininkupaya uzanmak olduğunusöyledi. Sözlerine "Skorlar iyi olunca dönüş yolculuğumuz da çok keyifli geçti" diyerek başlayan Başar, "Maç 3-3'ken kazanacağımızaemindim. 3-2 mağlupken bile'kaybederiz' diye hiç düşünmedik. Çocuklarıngözünden, hevesinden, istediğinden anlaşılıyor. En iyi 16 takım arasına katıldık. AvrupaŞampiyonası'ndaki şansımız çok yüksek çünkükaliteli bir takıma sahibiz" diye konuştu.
ARDA GÜLER DÜNYANIN HER YERİNDE OYNAR
ARDA Güler ile 4'üncü senemiz. Tüm Türkiye adını duydu, popülerleşti ama milli takıma daha mütevazı bir şekilde geldi. Dünyanın her kulübünde oynayabilecek bir yeteneğe sahip, hiç tartışılmaz. 17 yaşına rağmen bu sakinlikle ve olgunlukta oynayabilmesi çok önemli. Slovenya maçımızda çok fazla scout vardı. Birçok oyuncumuzu İngiltere'den, İtalya'dan, Almanya'dan, İspanya'dan gelen scoutlar izledi. Özellikle İtalyan kulüpleri bizim futbolcularımızı çok araştırıyor.
YETİŞTİRENİN KIYMETİ BİLİNMİYOR
ASLINDA altyapı oyuncuları A Takım'a çıkmakta zorlanmıyorlar. Onlara şans verilmiyor. Bence ligin kalitesi çok fazla yabancı futbolcudan dolayı düştü. Altyapı hocalarının A Takıma yükselmeleri şu açıdan iyi; bütün oyunculara hakim. Mesela Emirhan İlkhan'ın Önder Karaveli döneminde yukarı seviyelere çıkması buna bir örnek. Avrupa'da bu planlı ilerliyor. 2 milyon Euro alan A Takım hocasıyla çok daha düşük rakamlara çalışan altyapı antrenörleri var. Üzücü gerçek bu. Asıl yetiştirenin kıymeti bilinmiyor. Bizim oyuncularımız yetenekli, zeki ve cesurlar… Ama tesis farkları ve plan programlar gelişimlerinde etkili oluyor.
SOYADI GİBİ YILDIZ OYUNCU
KENAN YILDIZ soyadı gibi yıldız bir oyuncu. Top becerisi yüksek, fizik kalitesi gayet iyi. Almanya Milli Takımı Kenan'da çok ısrarcı oldu. Ben 2 senedir oyuncunun ailesiyle görüşüyorum. Babasından söz almıştım. Çift ayaklı bir futbolcu. Matkap gibi delip gidiyor. Adam eksiltme özelliği çok iyi. Son pasları dikkat çekiyor. Topu her aldığında hep dikine oynar. Biraz savunması zayıftı aynı Arda gibi… Ama biz ona topu kazanmak için agresif olması gerektiğini öğrettik. Barcelona Kenan için çok istekli. Bayern Münih de bırakmak istemiyor. Milli takımımız da yeni bir yıldız kazandı. Mesut Özil gibi Almanya'ya kaptırmadık.