"DEPLASMANDAKİ ŞANSSIZLIĞIMIZIN KIRMAK İSTİYORUZ"

Gaziantep ekibinin deplasmandaki kötü performansı ile ilgili soruya da esprili bir cevap veren Erol Bulut, "Bu soruyu tahminime göre en az 10. kez duyuyorum. Aslında bunun nedenini biz de bulamıyoruz. Deplasmanda da çok iyi maçlar çıkarmamıza rağmen, oynadığımız oyuna göre kazanmamız gereken maçlar olmasına rağmen kazanamıyoruz. Ama genelde deplasmanda yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Ayrıca deplasman maçlarında bireysel hatayı daha az yapmanız gerekiyor. Biz, deplasman maçlarında basit hatalar yaptık. Bizim değerlendiremediğimiz çok pozisyon oldu. Deplasmandaki kötü performansı buna bağlıyorum. Çünkü iç sahada daha rahat oynuyoruz daha odaklı ve konsantre oynuyoruz. Deplasmanda biraz heyecan olabiliyor, buna deplasman fobisi de diyebiliriz. Futbolcu da bunu kafaya taktığı zaman biraz etkisi olabiliyor. Bu durumu üzerimizden atmamız lazım çünkü iyi futbol oynuyoruz ama sonuç alamıyoruz. Deplasmanda iyi oynamamıza rağmen kaybeden taraf biz oluyoruz. Bizi üzen nokta burası oluyor" diye konuştu.