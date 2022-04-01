Nihat Özdemir, SABAH'a konuştu! "Spor yasası mali yapıyı düzeltecek"

İŞTE YASADAKI AYRINTILAR

AK Parti Grup Başkan vekili Cahit Özkan, komisyondan geçen Spor Yasası'nda öne çıkanları anlattı:

"Kanunumuz, 3 bölüm ve 62 maddeden oluşuyor. 1. bölüm spor kulüplerini ilgilendiriyor. Şeffaf, denk bütçeyle, denetime açık ve yine bütün kulüp yöneticilerinin ve federasyon yöneticilerinin sorumluluklarını belirliyor. Türkiye'de yaklaşık 6 bin tane amatör ve profesyonel futbol kulübü, 12 bin tane de diğer branşlarda kulüpler var. Yöneticilerin eğitim durumları, suç işleyip işlememeleri dikkate alınarak belirli ilkeler ortaya koyuyoruz. 1 yıldan aşağı olmamak üzere bir suçtan mahrumiyet kararı alan kişilerin spor kulüplerinde yönetici olamayacak. Şike, uyuşturucu madde, doping gibi spor camiası için önemli yüz kızartıcı suçlardan mahkum kişiler yönetici görevinde bulunamayacak. 25 milyar TL borç spor camiasının sırtında bir yük olarak duruyor. Borçlanmaya sınır getiriyoruz. Bir önceki brüt bütçenin yüzde 10'u kadar borçlanabilecekler. Ayaklarını yorgana göre uzatacaklar. Bu borçlanma sınırına uymazlarsa yöneticilere hukuki ceza sorumluluğunu getiriyoruz."