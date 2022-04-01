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Giriş Tarihi: 1.4.2022 08:05 Son Güncelleme: 1.4.2022 08:12

Nihat Özdemir, SABAH'a konuştu! "Spor yasası mali yapıyı düzeltecek"

BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK
Nihat Özdemir, SABAH’a konuştu! Spor yasası mali yapıyı düzeltecek

Spor kulüpleri ve federasyonlarının yapısını değiştiren düzenlemeleri içeren ‘Spor yasasıMilli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda kabul edildi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir konuyla ilgili SABAH konuştu. Özdemir, "Artık gelirleri kadar borçlanabilecek olan kulüpler, dernekten şirket statüsüne geçecek. Türk sporu için hayırlı olacak" ifadelerini kullandı.

Spor kulüpleri ve federasyonlarının yapısını değiştiren düzenlemeleri içeren 'Spor yasası' Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edildi.

"TÜRK SPORU İÇİN HAYIRLI OLACAK"
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir konuyla ilgili SABAH'a şunları söyledi:

"Kulüplerimizin en önemli sorunu mali yapıları. Çünkü yönetimler göreve geldiklerinde hep kulüplerini borçlandırmışlar. Yönetimler gelirleri kadar ancak borçlanabilecekler. Bunun dışında borçlanmalar yapılırsa kulüp yönetim kurulu üyeleri ya da kulüp başkanları bundan direkt sorumlu olacak. Yasayla bütün spor kulüpleri dernek statüsünden anonim şirket statüsüne geçecek. Türk sporu için hayırlı olacak" dedi.

İŞTE YASADAKI AYRINTILAR
AK Parti Grup Başkan vekili Cahit Özkan, komisyondan geçen Spor Yasası'nda öne çıkanları anlattı:

"Kanunumuz, 3 bölüm ve 62 maddeden oluşuyor. 1. bölüm spor kulüplerini ilgilendiriyor. Şeffaf, denk bütçeyle, denetime açık ve yine bütün kulüp yöneticilerinin ve federasyon yöneticilerinin sorumluluklarını belirliyor. Türkiye'de yaklaşık 6 bin tane amatör ve profesyonel futbol kulübü, 12 bin tane de diğer branşlarda kulüpler var. Yöneticilerin eğitim durumları, suç işleyip işlememeleri dikkate alınarak belirli ilkeler ortaya koyuyoruz. 1 yıldan aşağı olmamak üzere bir suçtan mahrumiyet kararı alan kişilerin spor kulüplerinde yönetici olamayacak. Şike, uyuşturucu madde, doping gibi spor camiası için önemli yüz kızartıcı suçlardan mahkum kişiler yönetici görevinde bulunamayacak. 25 milyar TL borç spor camiasının sırtında bir yük olarak duruyor. Borçlanmaya sınır getiriyoruz. Bir önceki brüt bütçenin yüzde 10'u kadar borçlanabilecekler. Ayaklarını yorgana göre uzatacaklar. Bu borçlanma sınırına uymazlarsa yöneticilere hukuki ceza sorumluluğunu getiriyoruz."

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Nihat Özdemir, SABAH'a konuştu! "Spor yasası mali yapıyı düzeltecek"
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