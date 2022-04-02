Bayern Münih deplasmanda Freiburg’u 4 golle devirdi!

Bayern Münih kalan bölümde üstün bir oyun sergileyerek 73. dakikada Serge Gnabry, 82. dakikada Kingsley Coman ve 90+6. dakikada Marcel Sabitzer ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı. Lider Bayern Münih bu galibiyetle puanını 66'a çıkardı. Freiburg ise 45 puanla 5. sırada kaldı.