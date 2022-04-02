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Giriş Tarihi: 2.4.2022 20:27 Son Güncelleme: 2.4.2022 20:27

Bayern Münih deplasmanda Freiburg’u 4 golle devirdi!

AA
Bayern Münih deplasmanda Freiburg’u 4 golle devirdi!

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, deplasmanda Freiburg’u 4-1 yendi. Bavyera ekibine 3 puanı getiren golleri Leon Goretzka, Serge Gnabry, Kingsley Coman ve Marcel Sabitzer kaydetti.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 28. haftasında Europa-Park Stadı'nda Freiburg'a konuk oldu. İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan karşılaşmada Bayern Münih, 58. dakikada Leon Goretzka'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Freiburg bu gole 63. dakikada Niels Petersen'in golüyle cevap vererek 1-1'lik eşitliği sağladı.

Bayern Münih kalan bölümde üstün bir oyun sergileyerek 73. dakikada Serge Gnabry, 82. dakikada Kingsley Coman ve 90+6. dakikada Marcel Sabitzer ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı. Lider Bayern Münih bu galibiyetle puanını 66'a çıkardı. Freiburg ise 45 puanla 5. sırada kaldı.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Bayer Leverkusen sahasında Hertha Berlin'i 2-1, Bochum da aynı sonuçla deplasmanda Hoffenheim'i yendi.

Eintracht Frankfurt-Greuther Fürth karşılaşması 0-0, Arminia Bielefeld-Stuttgart müsabakası da 1-1 berabere tamamlandı.

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Bayern Münih deplasmanda Freiburg’u 4 golle devirdi!
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