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Giriş Tarihi: 2.4.2022 09:44 Son Güncelleme: 2.4.2022 10:07

Fenerbahçe'nin göz bebeği Arda Güler'e dev talipler!

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Fenerbahçe’nin göz bebeği Arda Güler’e dev talipler!

Fenerbahçe'nin göz bebeği Arda Güler, Avrupa'da adından söz ettirmeye devam ediyor. 17 yaşındaki Arda Güler, U17 Milli Takımı'nda Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı kazandı.

Fenerbahçe formasıyla gol atan en genç futbolcu unvanını alan 17 yaşındaki Arda Güler, U17 Milli Takımı ile de Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı elde ederek başarılı performansını sürdürdü.

İlk olarak Vitor Pereira döneminde forma giymeye başlayan Arda Güler, kısa sürede Fenerbahçe taraftarlarının da beğenisini aldı ve daha uzun süreler forma giymeye başladı.

Alanyaspor deplasmanında oyuna girdikten sonra 1 gol ve 1 asist kaydeden Arda Güler, aynı zamanda yeteneklerini de gösterme şansını yakaladı.

AVRUPA DEVLERİ ARDA GÜLER'E TALİP OLDU

Arda, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekerken, Bayern Münih, Arsenal ve Chelsea genç yıldıza talip oldu. Transfermarkt sitesinin yaptığı yeni düzenlemeye göre; Fenerbahçe'nin genç yeteneği değerini yüzde 193 artırdı.

Arda 2.2 milyon Euro piyasa değeriyle U-17 kategorisinde en değerli ilk 10 futbolcu arasında yer aldı. Birinci sırada 60 milyon Euro değeriyle Barcelona'dan Gavi bulunuyor.

HERKES ONU İZLİYOR

U17 Milli Takımı ile çıktığı toplam 6 maçta 4 gol ve bir asistle beş gole etki eden Arda Güler'in bu performansına Avrupa devleri de kayıtsız kalmadı.

MESUT'A ÇAĞRI: HULL CİTY'YE GEL!

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil için Ada basınından önemli bir iddia geldi. Teamtalk'ın haberine göre; Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Mesut Özil'i İngiltere'ye döndürebilir. Özel olarak verilen haberde son olaylardan sonra devreye giren Ilıcalı, Özil'in, Hull City'ye gelmesini istedi.

MESUT ÖZİL VE OZAN TUFAN KADRO DIŞI

Fenerbahçe'de Kayserispor maçı öncesi kadroya alınmayan Mesut Özil ve Ozan Tufan, takım sabah çalışıyorsa öğleden sonra, akşam çalışıyorsa sabah idman yapacak. Antrenman programı kulüp tarafından iki oyuncuya da bildirildi.

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Fenerbahçe'nin göz bebeği Arda Güler'e dev talipler!
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