Celtic, derbide Rangers’ı deplasmanda devirdi

İkinci yarıya iki ekipte aynı 11'lerle başlarken Celtic, kalan bölümde üstünlüğünü korumayı başardı ve sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Celtic aldığı galibiyetle ikinci sıradaki rakibi Rangers'la puan farkını altıya çıkarttı.

İskoçya Premiership'te son hafta oynanacak maçların ardından normal sezon tamamlanacak ve Şampiyona Grubu'na ve Küme Düşme Grubu'na kalan takımlar belli olacak. Celtic ve Rangers, 17 Nisan'da İskoçya Kupası yarı finalinde de karşı karşıya gelecek.