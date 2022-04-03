Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaraylı yıldız Kerem Aktürkoğlu babaannesini son yolculuğuna uğurladı
Giriş Tarihi: 3.4.2022 16:28 Son Güncelleme: 3.4.2022 17:23

Galatasaraylı yıldız Kerem Aktürkoğlu babaannesini son yolculuğuna uğurladı

Galatasaraylı yıldız Kerem Aktürkoğlu babaannesini son yolculuğuna uğurladı

Galatasaray'da forma giyen ve Fatih Karagümrük maçı sonrası babaannesinin vefat ettiği haberini alan genç yıldız Kerem Aktürkoğlu, babaannesini son yolculuğuna uğurladı. Milli futbolcu, babaannesinin cenaze namazında saf tuttu.

Sarı-kırmızılı takımın başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun babaannesi Nezahat Aktürkoğlu dün vefat etti.

Galatasaray'ın oynadığı Fatih Karagümrük maçının ardından acı haberi alan Aktürkoğlu, Kocaeli'ye geldi. Nezahat Aktürkoğlu için, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan Tevfik Hoca Vakıf Cami'nde cenaze namazı kılındı.


Kerem Aktürkoğlu, babaannesini son yolculuğuna uğurladı | Video

Nezahat Aktürkoğlu'nun cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından Şehitler Mezarlığı'na defnedildi.

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Galatasaraylı yıldız Kerem Aktürkoğlu babaannesini son yolculuğuna uğurladı
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