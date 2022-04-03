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Giriş Tarihi: 3.4.2022

Kartal: Asla 2. adam olmam

Kartal: Asla 2. adam olmam
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kayseri galibiyetini dün doğum günü olan ve 55 yaşına giren Başkan Ali Koç'a armağan etti. Karşılaşma için, "Hep birlikte ekip olarak oyunumuzun ve oyuncularımızın güçlendiğini görmek bizi mutlu ediyor. 'Ben yaptım, ben ettim' demeyeceğiz. Biz varız. Futbolcularım, başkan, yöneticiler hep birlikte ahenkli şekilde çalışarak buralara getirdik. Karakterli oyuncularım var, onlarla çalıştığım için de gururluyum" diye konuştu. Tecrübeli teknik adam, "Fenerbahçe'de ikinci adam olur musunuz?" sorusu üzerine tepki gösterip "Bir daha söylüyorum, ben asla ikinci adam olmam. Sezon sonu ne olur, burada kalır mıyım, bilmiyorum. Nasip, kısmet, sonuçta rızkı veren Allah" ifadesini kullandı.

BUNLAR AİLE İÇİ SORUNUMUZ!
İSMAIL Kartal, kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın durumuyla ilgili ise şu yorumu yaptı: "Ben hiçbir zaman medya önünde oyuncularımla ilgili konuşmadım. Yönetimimiz sonuçta bir karar almıştır, Fenerbahçe ailesi olarak böyle bir karar çıktı. Bu, bizim aile içi sorunumuz. Ben sahada kendi işime bakıyorum."

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Kartal: Asla 2. adam olmam
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