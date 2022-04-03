Kartal: Asla 2. adam olmam

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kayseri galibiyetini dün doğum günü olan ve 55 yaşına giren Başkan Ali Koç'a armağan etti. Karşılaşma için, "Hep birlikte ekip olarak oyunumuzun ve oyuncularımızın güçlendiğini görmek bizi mutlu ediyor. 'Ben yaptım, ben ettim' demeyeceğiz. Biz varız. Futbolcularım, başkan, yöneticiler hep birlikte ahenkli şekilde çalışarak buralara getirdik. Karakterli oyuncularım var, onlarla çalıştığım için de gururluyum" diye konuştu. Tecrübeli teknik adam, "Fenerbahçe'de ikinci adam olur musunuz?" sorusu üzerine tepki gösteripifadesini kullandı.İSMAIL Kartal, kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın durumuyla ilgili ise şu yorumu yaptı: "Ben hiçbir zaman medya önünde oyuncularımla ilgili konuşmadım. Yönetimimiz sonuçta bir karar almıştır, Fenerbahçe ailesi olarak böyle bir karar çıktı. Bu, bizim aile içi sorunumuz. Ben sahada kendi işime bakıyorum."