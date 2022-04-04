Freiburg’dan Bayern Münih maçı için kural hatası başvurusu!

Freiburg kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Bayern Münih'in karşılaşmada oyuncu değiştirme hatasına ilişkin tüm yönlerinin değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada Freiburg takımının karşılaşmadaki oyuncu değişikliği olayına ilişkin hiçbir rolü veya etkisi bulunmadığı, ancak Almanya Futbol Federasyonunun (DFB) kurallarının Freiburg kulübünü bu konuda aktif rol almaya zorladığı ve bundan rahatsızlık duyulduğu kaydedildi.