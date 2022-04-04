La Liga ekibi Cicaldau için devrede! Pellegerini onu izliyor...

Süper Lig'de son maçında Karagümrük'ü 2-0 yenen Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi moral depoladı. Kabus gibi bir sezon geçiren Galatasaray son 6 maçında 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak inişli çıkışlı bir performans çizmeye devam ediyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan namağlup bir şekilde lider çıkan fakat son 16 turunda Barcelona eşleşen Galatasaray, ikinci maçta rakibine 2-1 mağlup olmuş ve Avrupa'ya veda etmişti.
Özellikle de Kerem, Marcao, Nelsson ve Cicaldau gibi isimler scout ekipleri tarafından stadyumdan takip edildi.
CİCALDAU'YU AVRUPA DEVLERİ İZLİYOR
Galatasaray'ın bu sezon başında Universitatea Craiova takımından transfer ettiği Cicaldau gösterdiği performansla dikkat çekmeyi başardı.
LA LİGA EKİBİ CİCALDAU'YA TALİP
Rumen oyuncu için İspanya La Liga'dan bir talip çıktığı iddia edildi. aspor.com.tr'nin Minutod sitesinden aktardığı bilgilere göre, Cicaldau için La Liga ekibi Real Betis devreye girdi.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi için mücadele veren Real Betis, kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor. Real Betis'in Şilili Teknik Direktörü Manuel Pellegerini'nin Cicaldau'yu takımda görmek istediği aktarıldı.
Transfer için harekete geçmek isteyen Real Betis, Cicaldau'nun maliyetini öğrenecek.
Rumen oyuncu bu sezon çıktığı 35 maçta 5 gol ve 4 asist katkısı yaptı. Profesyonel kariyerine başladığı Craiova'da ise 129 maçta 33 gol ve 21 asistlik katkı yapmıştı.