La Liga ekibi Cicaldau için devrede! Pellegerini onu izliyor...

Süper Lig'de son maçında Karagümrük'ü 2-0 yenen Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi moral depoladı. Kabus gibi bir sezon geçiren Galatasaray son 6 maçında 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak inişli çıkışlı bir performans çizmeye devam ediyor.