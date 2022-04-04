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Giriş Tarihi: 4.4.2022

Ömür törpüsü!

Beşıktaş'ta bu sezon 12 gol, 3 asiste imza atan Batshuayi, attıklarından çok kaçırdıklarıyla taraftarın eleştiri oklarının altındaydı. Oyuncu dün de 69'da kazanılan penaltı vuruşunda topu direğe nişanlayınca, sosyal medyada tepkilerin ardı arkası kesilmedi. Siyah-beyazlı renklere gönül verenler, "Vallahi ömür törpüsü", "Bu adamı acil köyüne yollayın", "Umarım Valerien İsmael'in gidişine de neden olmaz", "Bu adam kadro dışı kalsın artık" yorumları yaptı. 70. dakikada yerini Kenan'a bırakan Belçikalı futbolcu, oyundan çıkarken sinirinden kulübedeki su şişelerini tekmeledi.
Rekor başka maça kaldı

TRABZONSPORLU
Nwakaeme, Beşiktaş'a gol atsa Türkiye kariyerinde en golcü sezonuna ulaşacaktı ancak sakatlanıp 2. yarıya çıkamayınca bu şansı kalan 7 haftaya bıraktı. Nijeryalı oyuncu, ligde 2018-2019'da 27 maçta 10 gol, 2019-2020'de 29 karşılaşmada 11 gol, 2020-2021'de 34 müsabakada 7 gol, bu sezon ise 25 mücadelede 11 gol attı.

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