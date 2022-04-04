Ömür törpüsü!

bu sezonBatshuayi, attıklarındançok kaçırdıklarıyla taraftarın eleştirioklarının altındaydı. Oyuncu dün desosyal medyada tepkilerin ardı arkası kesilmedi.Siyah-beyazlı renklere gönül verenler, "Vallahiömür törpüsü", "Bu adamı acil köyüne yollayın","Umarım Valerien İsmael'in gidişine de neden olmaz","Bu adam kadro dışı kalsın artık" yorumları yaptı.Rekor başka maça kaldıNwakaeme, Beşiktaş'a gol atsa Türkiye kariyerinde en golcü sezonuna ulaşacaktı ancak sakatlanıp 2. yarıya çıkamayınca bu şansı kalan 7 haftaya bıraktı. Nijeryalı oyuncu, ligde 2018-2019'da 27 maçta 10 gol, 2019-2020'de 29 karşılaşmada 11 gol, 2020-2021'de 34 müsabakada 7 gol, bu sezon ise 25 mücadelede 11 gol attı.