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Giriş Tarihi: 5.4.2022 11:25

Altay Antalyaspor maçının tekrarını isteyecek

Altay Antalyaspor maçının tekrarını isteyecek

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Antalyaspor'a 2-1 yenilen düşme hattındaki Altay, maçın tekrarı isteyecek.

Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu mesaisinde Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 yenilerek kurtuluş umutlarını azaltan düşme hattındaki Altay, maçın tekrar edilmesi için girişimlere başladı. Yönetimin, Antalyaspor maçında klasman dışı hakem Alper Çetin'in görev yapması gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) müsabakanın tekrar edilmesi konusunda başvuru yapacağı ifade edildi. Kurmayların belge toplamak için yoğun bir mesai harcadığı ve belgeler tamamlanır tamamlanmaz soluğu TFF'de alacağı kaydedildi.

Bu sezon hakem kararları nedeniyle başı yanan siyah-beyazlılarda taraftarlar ise sosyal medya üzerinden yaşananlara sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamalarda, "Hakkımızı sonuna kadar arayacağız ancak kulübümüze bir kez daha sesleniyoruz. Bu lig şaibelidir, tescil edilemez. Tahkim Kurulu'na, UEFA ve FIFA'ya başvuruda bulunulmalıdır. Son birkaç gündür TFF'de arka arkaya istifaların gelmesi şaibenin ortaya çıktığının göstergesidir" ifadeleri kullanıldı.

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Altay Antalyaspor maçının tekrarını isteyecek
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