Altay Antalyaspor maçının tekrarlanması için TFF’ye başvuru yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Altay, konuk ettiği Antalyaspor'a 2-1 mağlup olmuştu. Müsabakada, AVAR (Asistan Video Yardımcı Hakem) olarak Merkez Hakem Kurulu tarafından Alper Çetin'e görev verilmişti. Siyah-beyazlı kulüp söz konusu hakemin hiçbir klasmanda yer almaması nedeniyle maçın tekrarlanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulundu.

Altay, başvurusunu sosyal medya hesaplarından şöyle duyurdu:

"Kulübümüz, FTA Antalyaspor ile oynadığımız maçta hiçbir klasmanda yer almayan Alper Çetin'e AVAR'da görev verilmesi nedeniyle Başkanımız Özgür Ekmekçioğlu'nun talimatı ile TFF'ye maçın tekrarına yönelik resmi başvuruda bulunmuştur. Camiamızın bilgisine sunarız."



