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Giriş Tarihi: 6.4.2022 14:37

Altay Antalyaspor maçının tekrarlanması için TFF’ye başvuru yaptı

Altay Antalyaspor maçının tekrarlanması için TFF’ye başvuru yaptı

Spot Toto Süper Lig'in 31. haftasında AltayAntalyaspor'a 2-1 mağlup olduğu maçta hiçbir klasmanda yer almayan Alper Çetin’e AVAR’da görev verilmesi nedeniyle maçın tekrar edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuru yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Altay, konuk ettiği Antalyaspor'a 2-1 mağlup olmuştu. Müsabakada, AVAR (Asistan Video Yardımcı Hakem) olarak Merkez Hakem Kurulu tarafından Alper Çetin'e görev verilmişti. Siyah-beyazlı kulüp söz konusu hakemin hiçbir klasmanda yer almaması nedeniyle maçın tekrarlanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulundu.

Altay, başvurusunu sosyal medya hesaplarından şöyle duyurdu:

"Kulübümüz, FTA Antalyaspor ile oynadığımız maçta hiçbir klasmanda yer almayan Alper Çetin'e AVAR'da görev verilmesi nedeniyle Başkanımız Özgür Ekmekçioğlu'nun talimatı ile TFF'ye maçın tekrarına yönelik resmi başvuruda bulunmuştur. Camiamızın bilgisine sunarız."

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Altay Antalyaspor maçının tekrarlanması için TFF’ye başvuru yaptı
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