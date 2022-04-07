85 milyon insan spor yapacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Nisan Dünya Masa Tenisi Günü kapsamında, Tokyo 2020 Paralimpik şampiyonu Abdullah Öztürk ve Para Masa Tenisi Milli Takımı ile bir araya geldi.daha sonra şu açıklamalarda bulundu: "Sporun tabana yayılması, erişilebilirliği ve 'sporun herkes için olma' felsefesi bizim en önemli çalışma alanlarımızdan, hedeflerimizden birisi. 85 milyonun mutlaka hayatında sporun var olması adınaçabamızı ortaya koyacağız."Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Spor Liseleri Ortak Yönetim Modeli Protokol İmza Töreni"ne katıldı. Türkiye genelinde 72 ilde 92 spor lisesinde 23 binin üzerinde öğrencinin eğitim aldığı belirtilirken, yeni spor liselerinin güçlü spor kompleksi tesislerinde kurulacağı bildirildi.