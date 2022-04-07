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Giriş Tarihi: 8.4.2022 00:56 Son Güncelleme: 8.4.2022 00:56

Altay'da Marco Paixao ve Murat Akça kadro dışı bırakıldı!

İHA
Altay’da Marco Paixao ve Murat Akça kadro dışı bırakıldı!

Altay, Portekizli golcü Marco Paixao'nun disiplinsiz davranışları sebebiyle, stoper Murat Akça'nın ise performans yetersizliği nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'de küme düşme hattında yer alan Altay'da, Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun istifasının ardından 2 şok gelişme daha yaşandı. Siyah-beyazlı kulüp bir açıklama yayımlayarak Marco Paixao'nun ve Murat Akça'nın kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

Altay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "A Takımı oyuncularımızdan Marco Paixao disiplinsiz davranışları sebebi ile, Murat Akça ise performans yetersizliği nedeniyle yönetim kurulumuzun almış olduğu karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır."

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Altay'da Marco Paixao ve Murat Akça kadro dışı bırakıldı!
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