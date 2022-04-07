Saniyede bitti!

Yüksek Divan Kurulu, Kongre ve Temsilci Üyeleri için dün saat 13.00’te satışa çıkan biletlerin tükenmesi 1.5 dakika sürdü... Genel satış ise yarın
Süper Lig'de ikinciliği kovalayan Fenerbahçe ile hem saha hem de yönetim bazında sıkıntılı bir dönemden geçen Galatasaray arasında oynanacak derbi için geri sayıma geçildi. Sarılacivertli taraftarın büyük ilgi gösterdiği maç için ilk etapta biletler Yüksek Divan Kurulu, Kongre ve Temsilci Üyeleri için satışa çıktı. Dün saat 13.00'te başlayan satış sadece 1.5 dakika sürdü ve biletler tükendi. Bugün TaraftarKart sahiplerine ve FaturalıFenercell abonelerine, yarın isegenel satış yapılacak. Kulüp derbideki yoğunluk nedeniyle davetiye sayısınıda minimum seviyede tutarken,talepler pazartesi akşamı itibariylekapatıldı. Kombine sahipleri dışında bir bilet dahi kalmayacağı ifade ediliyor. Kulüp, karaborsanınönüne geçilmesi için son24 saat dahil Passolig üzerindenyapılacak satışların transferiniyasakladı. Şampiyonluk iddiası olmamasına rağmen derbiye olan yoğun ilgi sarı-lacivertli yönetimi bile şaşırttı.