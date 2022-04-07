Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Saniyede bitti!
Giriş Tarihi: 7.4.2022

Saniyede bitti!

Saniyede bitti!

Yüksek Divan Kurulu, Kongre ve Temsilci Üyeleri için dün saat 13.00’te satışa çıkan biletlerin tükenmesi 1.5 dakika sürdü... Genel satış ise yarın

Süper Lig'de ikinciliği kovalayan Fenerbahçe ile hem saha hem de yönetim bazında sıkıntılı bir dönemden geçen Galatasaray arasında oynanacak derbi için geri sayıma geçildi. Sarılacivertli taraftarın büyük ilgi gösterdiği maç için ilk etapta biletler Yüksek Divan Kurulu, Kongre ve Temsilci Üyeleri için satışa çıktı. Dün saat 13.00'te başlayan satış sadece 1.5 dakika sürdü ve biletler tükendi. Bugün Taraftar Kart sahiplerine ve Faturalı Fenercell abonelerine, yarın ise genel satış yapılacak. Kulüp derbideki yoğunluk nedeniyle davetiye sayısını da minimum seviyede tutarken, talepler pazartesi akşamı itibariyle kapatıldı. Kombine sahipleri dışında bir bilet dahi kalmayacağı ifade ediliyor. Kulüp, karaborsanın önüne geçilmesi için son 24 saat dahil Passolig üzerinden yapılacak satışların transferini yasakladı. Şampiyonluk iddiası olmamasına rağmen derbiye olan yoğun ilgi sarı-lacivertli yönetimi bile şaşırttı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: ABD Dışişleri Bakanlığından Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Yeni bir safhaya geçiyoruz, alım gücü eskisinden fazla olacak
SON DAKİKA: Abdurrahim Albayrak, 'Çok üzgünüm' diyerek Sabah Spor'a konuştu: Listemde çok iyi isimler vardı...
İstanbul'da öğrenciler, İBB'nin yüzde 40'lık ulaşım zammını protesto etti: Turnikelerde boş akbil sesleri
Kılıçaslan ailesi o iftarı anlattı: Candan, samimi aileden biri
Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk! NATO üyesi ülkeden Kiev'e gerilimi tırmandıracak yardım
Emine Erdoğan iftarını KYK yurdunda kız öğrencilerle birlikte yaptı
Sabah Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır Ve Hangi Dualar Okunur? Diyanet İle Adım Adım Sabah Namazı Kılınışı
SON DAKİKA: İstanbul'da ulaşıma yüzde 40 zam! İşte otobüs, minibüs, dolmuş, okul servisi ve taksi fiyatları...
Yunanistan'dan ABD'nin silah gönderme teklifine ret
ARKADAŞINA GÖNDER
Saniyede bitti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA