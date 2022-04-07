Saniyede bitti!

Süper Lig'de ikinciliği kovalayan Fenerbahçe ile hem saha hem de yönetim bazında sıkıntılı bir dönemden geçen Galatasaray arasında oynanacak derbi için geri sayıma geçildi. Sarılacivertli taraftarın büyük ilgi gösterdiği maç için ilk etapta biletler Yüksek Divan Kurulu, Kongre ve Temsilci Üyeleri için satışa çıktı. Dün saat 13.00'te başlayan satış sadece 1.5 dakika sürdü ve biletler tükendi.Kulüp derbideki yoğunluk nedeniyleKombine sahipleri dışında bir bilet dahi kalmayacağı ifade ediliyor. Kulüp,Şampiyonluk iddiası olmamasına rağmen derbiye olan yoğun ilgi sarı-lacivertli yönetimi bile şaşırttı.