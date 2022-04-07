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Giriş Tarihi: 7.4.2022 16:55 Son Güncelleme: 7.4.2022 17:05

Son dakika: Trabzonspor kafilesine Gaziantep FK maçı öncesi 'sis' engeli

YUNUS EMRE SEL
Son dakika: Trabzonspor kafilesine Gaziantep FK maçı öncesi ’sis’ engeli

Son dakika: Spor Toto SÜper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. Bordo mavililer, kentte oluşan yoğun sis sonrası uçakların kalkış yapamaması nedeniyle Gaziantep deplasmanına rötarlı gidecek.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 32'nci haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor, yarın oynanacak müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 13.30'da başlayan idmanda Bordo-mavililer son taktik çalışmasını yaptı.

YOLCULUK SAATİ DEĞİŞTİ

Yarın deplasmanda oynanacak karşılaşma için bugün saat 16.30'da Trabzon'dan Gaziantep'e gitmesi planlanan Trabzonspor kafilesi, kentte yaşanan yoğun sis sonrası uçakların kalkış yapamaması üzerine yolculuk saatini değiştirdi. Bordo mavililer hava muhalefetinin bitmesi halinde bu akşam özel uçakla saat 21.50'de Gaziantep'e hareket edecek.

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