Kendimi geliştirmeliyim

Fenerbahçe'de son haftalarda sağ bekte gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Osayi-Samuel dün antrenman öncesi basın mensuplarının karşısına geçti. 24 yaşındaki oyuncu şu mesajları verdi: "Büyük bir derbioynayacağız. Bu maç içinsabırsızlanıyoruz. Son dönemde yükselen bir form grafiğimiz var. Bunu derbide de göstereceğiz. Taraftarımız bizim için 12. oyuncu. Seyircimizin vereceği desteğinbu maçın anahtarıolacağını düşünüyorum.Hocamız nerede oynamamıisterse orada oynarım,pozisyon önemli değil. İlk defa bu sezon sağ bekte görev alıyorum. Kendimi bu pozisyonda geliştirirsem ilerde daha da ciddiye alırım sağ bek oynamayı. Performansımın artmasında hem Pereira hocamızın,hem de şu andaki hocamızınüzerimde muhakkaketkisi oldu. Aynı zamanda ben kendime çok inanıyorum. Neler yapabileceğimive ne kadar iyi olabileceğimiçok iyi biliyorum."
BİLET TALEBİ BEZDİRDİ
F.BAHÇE taraftarının maça yoğun ilgisi sürüyor. Sarılacivertli yöneticiler, bilet talebi nedeniyle çareyi susmayantelefonlarını kapatmakta buldu. Yüksek divan kurulu, kongre ve temsilci üyeleri için önceki gün satışa çıkan biletler 90saniyede tükenmişti. Taraftar kart ve faturalı Fenercell aboneleri, dün kendileri için satışa çıkan biletleri almak için büyük mücadele verirken, biletler80 saniyede bitti. Derbi için genel satış bugün yapılacak. Öte yandan Başkan Ali Koç, bugünSamandıra'ya gidecek ve derbiprimini açıklayacak.