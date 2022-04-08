Kendimi geliştirmeliyim

Fenerbahçe'de son haftalarda sağ bekte gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Osayi-Samuel dün antrenman öncesi basın mensuplarının karşısına geçti. 24 yaşındaki oyuncu şu mesajları verdi: "Son dönemde yükselen bir form grafiğimiz var. Bunu derbide de göstereceğiz. Taraftarımız bizim için 12. oyuncu.İlk defa bu sezon sağ bekte görev alıyorum. Kendimi bu pozisyonda geliştirirsem ilerde daha da ciddiye alırım sağ bek oynamayı. Performansımın artmasında hemAynı zamanda ben kendime çok inanıyorum.F.BAHÇE taraftarının maça yoğun ilgisi sürüyor. Sarılacivertli yöneticiler, bilet talebi nedeniyle çareyibuldu. Yüksek divan kurulu, kongre ve temsilci üyeleri için önceki gün satışa çıkanTaraftar kart ve faturalı Fenercell aboneleri, dün kendileri için satışa çıkan biletleri almak için büyük mücadele verirken,Derbi için genel satış bugün yapılacak. Öte yandan Başkan