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Giriş Tarihi: 8.4.2022

Kendimi geliştirmeliyim

MUSTAFA NACAR
Kendimi geliştirmeliyim
Fenerbahçe'de son haftalarda sağ bekte gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Osayi-Samuel dün antrenman öncesi basın mensuplarının karşısına geçti. 24 yaşındaki oyuncu şu mesajları verdi: "Büyük bir derbi oynayacağız. Bu maç için sabırsızlanıyoruz. Son dönemde yükselen bir form grafiğimiz var. Bunu derbide de göstereceğiz. Taraftarımız bizim için 12. oyuncu. Seyircimizin vereceği desteğin bu maçın anahtarı olacağını düşünüyorum. Hocamız nerede oynamamı isterse orada oynarım, pozisyon önemli değil. İlk defa bu sezon sağ bekte görev alıyorum. Kendimi bu pozisyonda geliştirirsem ilerde daha da ciddiye alırım sağ bek oynamayı. Performansımın artmasında hem Pereira hocamızın, hem de şu andaki hocamızın üzerimde muhakkak etkisi oldu. Aynı zamanda ben kendime çok inanıyorum. Neler yapabileceğimi ve ne kadar iyi olabileceğimi çok iyi biliyorum."

BİLET TALEBİ BEZDİRDİ
F.BAHÇE taraftarının maça yoğun ilgisi sürüyor. Sarılacivertli yöneticiler, bilet talebi nedeniyle çareyi susmayan telefonlarını kapatmakta buldu. Yüksek divan kurulu, kongre ve temsilci üyeleri için önceki gün satışa çıkan biletler 90 saniyede tükenmişti. Taraftar kart ve faturalı Fenercell aboneleri, dün kendileri için satışa çıkan biletleri almak için büyük mücadele verirken, biletler 80 saniyede bitti. Derbi için genel satış bugün yapılacak. Öte yandan Başkan Ali Koç, bugün Samandıra'ya gidecek ve derbi primini açıklayacak.

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