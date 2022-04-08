Sabah yazarlarından Fenerbahçe-Galatasaray derbisine bakış

1-Derbi öncesi F.Bahçe favori görülüyor. Bu durum sarılacivertli takım için sıkıntı oluşturur mu? Yoksa Galatasaray için avantaj mıdır?



2-Kerem'li Galatasaray ile Kerem'siz Galatasaray arasında büyük fark olur mu?



3-Mevki mevki baktığımızda hangi takım üstünlük sağlar?



4-Sizden derbi 11'i alabilir miyiz? Siz teknik adam olsanız nasıl bir takımla sahaya çıkardınız?



5-Maçın hakemi Atilla Karaoğlan. MHK'nin seçimi için yorumunuz nedir?

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GÜRCAN BILGIÇ



ATİLLA KARAOĞLAN G.SARAY'A YARAR!



1- MUHTEMELEN son dört sezondur ilk kez Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı favori. Bunun nedeni oyun olarak öne geçmesi ve artık rakipleri tehdit etmesi. Galatasaray'da işler ne kadar iyi gitmese de Beşiktaş derbisinde gücünü gösterdi. Kadıköy'de 50 bin taraftarın olduğu bir gecede, daha "akıllı" olduğu için galibiyete yakın takım Fenerbahçe. Galatasaray'ın elinde ise Barcelona maçlarının tecrübesi var. Kapanmayı başarıyorlar...







KEREM'DEN BAŞKASI YOK!

2- KEREM'IN olmaması, Galatasaray'ın rakip kaleye daha az gitmesi demek. Genç oyuncu tempoyu da taşıyordu, ceza sahasına da giriyor, arkadaşlarını da pozisyona sokuyordu. İkinci isim bu sezon çıkmadı takımdan. Zaten puan cetvelindeki yerlerinin nedeni de bu. Duran top dışında Galatasaray "silahsız" kaldı.



ORTA SAHA VE FORVETTE ÜSTÜN

3- ORTA saha ve forvette Fenerbahçe'nin form ve kalite olarak bariz üstünlüğü var. Ligin en iyi iki takımı Trabzonspor ve Konyaspor'u sahada etkisiz hale getirdiler. Bu yüzden bir taraf mücadele edecek (Galatasaray), ötekisi direncinin üstüne yaratıcılık katmaya çalışacak. Bu maçın hikâyesi çok farklı olabilir.







SON 11'LERİ DEĞİŞTİRMEZLER

4- İKI teknik adamın da son on birlerini değiştireceğini düşünmüyorum. Sadece görevlendirmeler farklı olacaktır. Maçın kilidi duran toplar. Dengeli oynamaya çalışıp, rakibin ilk hatasının peşine düşecekler. İki takım da bu maçı kazanıp, tekrar taraftarıyla kucaklaşmak istiyor.



SEZONUN EN DEĞERLİ MAÇI!

5- MAÇLARI artık VAR hakemleri yönettiği için, esas hakem pazar günü belli olacak. Atilla Karaoğlan; ikili mücadele sezgileri düşük, çok düdük çalan ve maça tempo vermeyen bir hakem. Bu tarz, Galatasaray'ın işine yarar. Bu sezon hiç öne çıkmadı, VAR performansları bile sorgulandı. Sezonun en değerli maçına çıkıyor. Ve bunu hak edecek hiçbir şey yapmadı.

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LEVENT TÜZEMEN



İRFAN CAN'IN SÖZLERİ DUVARA ASILMALI!



1- KAĞIT üzerinde Fenerbahçe favori görünüyor. Ben Torrent'in yerinde olsam iki şey yaparım: 1- İrfan Can'ın "Bizim kalitemiz Galatasaraylı oyunculardan daha iyi" açıklamasını soyunma odasına asarım. 2- Yeni bir taktik arayışına gitmem, Barcelona'da sergilenen kompakt futbolu Kadıköy'e taşırım. Bu taktik, Galatasaray'a derbiyi kaybettirmez. Bir uyarım var; 'Muslera oyunu geriden başlatırken ceza alanı içerisine kısa pas yapmamalı ve oyunu uzun toplarla başlatmalı.'







G.SARAY'IN EN BÜYÜK SİLAHI

2- KEREM Aktürkoğlu, Galatasaray'ın hücumdaki en büyük silahı. Çok formdayken şanssız bir sakatlık yaşadı. Oynamazsa Galatasaray hızlı hücum etmek konusunda çok zorlanır. Oynarsa Galatasaray'ın kompakt futbolunun, Fenerbahçe savunmasında yaratacağı zaafı en iyi değerlendiren isim Kerem olur.



KONTROLLÜ OYUN TERCİH EDİLMELİ

3- İKİ takımın kalecileri ve savunmaları birbirine denk. Hücum hattında Fenerbahçe bir adım önde. Orta sahaya gelince Crespo'nun ve Mert Hakan'ın çalışkanlığı Berkan-Taylan ikilisinin performansından çok daha iyi. Eğer Galatasaray, futbolcularının iyi bildiği kontrollü oyunu sahaya yansıtırsa Fenerbahçe geniş alan bulamaz. Kontratak üstünlüğünü Galatasaray ele geçirir.



BASKI İÇİN BERKAN ÖNE GEÇEBİLİR

4- MUSLERA, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Emre Kılınç (Kerem), Cicaldau, Babel, Gomis… Torrrent, bu 11'de Cicaldau'yu tercih etmeyip, Berkan'ı baskı yapmak için öne sürerek Taylan'ı Pulgar'la birlikte oynatabilir. Bu anlayış Galatasaray'ın orta sahasını güçlendirir. Kerem oynarsa Babel sağa, Emre Kılınç da kulübeye geçer.



HALİL UMUT MELER ATANMALIYDI

5- ATİLLA Karaoğlan'ın derbiye atanması sürpriz oldu. Elit kategoride olan Halil Umut Meler'in verilmemesi beni çok şaşırttı. Çünkü Fenerbahçe-Galatasaray maçını yönetecek hakemin atmosferden etkilenmeyecek, baskılara göğüs gerebilecek ve tecrübeli bir isim olması gerekirdi. Bu nedenle Halil Umut Meler'in atanması doğru olurdu.