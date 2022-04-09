Bu işi herkes sevdi

DOĞRU ve yanlışı anında öğretme metodu kullanan teknik heyetin yaklaşımını siyahbeyazlı oyuncular çok kıymetli görüyorÖZELLİKLE Josef, Ghezzal ve Montero hem oyun kurgusu hem de saha içinde aldıkları rollerden dolayı son derece memnunlarFRANSIZ hoca da Trabzonspor maçında sergilenen futbol ve dizilişe sadık kalınması nedeniyle takımın performansından mutluValerien İsmael yönetiminde çıktığı ilk maçta Trabzonspor'la deplasmanda berabere kalan Beşiktaş'ta bugünkü Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi keyifler yerinde. Futbolcular, İsmael'in oyun stili ve antrenman sistemine çok çabuk uyum gösterdi. 1 saat süren çalışmalar çok yorucu geçse de Fransız hocanınfelsefesi oyuncuları fazlasıyla mutlu ediyor. Siyah-beyazlılar, antrenmanlarda su içme fırsatı bile bulamıyor ancak bundan hiç şikâyetçi değiller.İsmael'in iki yardımcı antrenörü sürekli oyuncularla birebir toplantılar gerçekleştiriyor.Futbolcular doğru ve yanlışı anında öğretme metodu uygulayan teknik heyetin yaklaşımını çok kıymetli görüyor. Özellikle Josef, Ghezzal, Montero'nun hem yeni oyun kurgusu hem de aldıkları rollerden son derece memnun oldukları kaydedildi.46 yaşındaki çalıştırıcı da 6 günlük antrenmanın ardından Trabzonspor maçında sergiledikleri oyun ve dizilişe sadık kalmaları sebebiyle talebelerinin performansından gayet mutlu.. Trabzonspor karşısında Josef, Welinton, Rıdvan, Rosier ve Ghezzal'ın performansını beğenen İsmael, istikrarlı bir 11 oluşturma niyetinde. 3-4-3 dizilişi zor olsa da düzenin oturması durumunda İsmael ve ekibi başarıyı yakalayacaklarına inanıyor.İsmael'in sinerjisi taraftara olumlu yansıdı. Siyah-beyazlı futbolseverlerin Fransız hoca ve takıma destek vermek için stadı doldurması bekleniyoreşiktaş'ın, Trabzonspor maçı öncesi Vodafone Park'ta yaptığı antrenmanda 10 bin taraftar yeni teknik direktör Valerien İsmael'le ilk kez buluşurken Aytemiz Alanyaspor maçının biletlerine de yoğun ilgi olduğu öğrenildi.Dün itibarıyla 30 bin bilet satıldı. Karşılaşma saatine kadar biletlerin tükenmesi ve Alanyaspor müsabakasının tamamen dolu tribünlere karşı oynanması bekleniyor.BEŞIKTAŞ'IN, Trabzonspor maçı öncesi idmanının taraftara açılıp Valerien İsmael ile aranın ısıtılması çok doğru bir hamleydi. Hem Beşiktaş hem de İsmael güçlü bir oyun ve karakter ortaya koyunca ciddi bir sinerji yakalandı. Bu açıdan seyircinin de Alanyaspor karşılaşmasına akın etmesi ve şimdiden 30 binin üzerine çıkılması önemli bir avantaj. İnsan şunu düşünmeden edemiyor: 'Trabzonspor'a karşı deplasmanda yüksek tempoda oynayan siyah-beyazlılarnasıl bir futbol sergiler?'direktör tercihleri ilk başta eleştirilse de Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, İsmael'in, oyuncu grubunu hemen hakimiyetine almasını çok sevdi. İdmanları, işine gösterdiği saygısı ve profesyonel yaklaşımının yanı sıra yönetimle deilerlemesi takdir topladı. Siyah-beyazlı idareciler, İsmael içindeğerlendirmesinde bulundu.Gençlere kötü haberTAHKIM Kurulu, Beşiktaş U19 Takımı futbolcuları Okan Ağrap, Göktuğ Baytekin ve Badra Cisse ile ilgili kararını verdi.. Siyah-beyazlı futbolcular, cezalarının 2 maçını karar çıkmadan çekerken 3 karşılaşmada daha takımdaki yerlerini alamayacaklar.