Bu işi herkes sevdi

DOĞRU ve yanlışı anında öğretme metodu kullanan teknik heyetin yaklaşımını siyahbeyazlı oyuncular çok kıymetli görüyor
ÖZELLİKLE Josef, Ghezzal ve Montero hem oyun kurgusu hem de saha içinde aldıkları rollerden dolayı son derece memnunlar
FRANSIZ hoca da Trabzonspor maçında sergilenen futbol ve dizilişe sadık kalınması nedeniyle takımın performansından mutlu
Valerien İsmael yönetiminde çıktığı ilk maçta Trabzonspor'la deplasmanda berabere kalan Beşiktaş'ta bugünkü Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi keyifler yerinde. Futbolcular, İsmael'in oyun stili ve antrenman sistemine çok çabuk uyum gösterdi. 1 saat süren çalışmalar çok yorucu geçse de Fransız hocanın "Eğlenceli idman" felsefesi oyuncuları fazlasıyla mutlu ediyor. Siyah-beyazlılar, antrenmanlarda su içme fırsatı bile bulamıyor ancak bundan hiç şikâyetçi değiller.
TAKIMA GÖRSEL EĞİTİM VERİLİYOR
İsmael'in iki yardımcı antrenörü sürekli oyuncularla birebir toplantılar gerçekleştiriyor. Ayrıca defans, orta sahave hücum oyuncularıyla ayrı görüşmeleryapan Fransız çalıştırıcının ekibi;taktik tahtası ve resimler kullanaraktakıma görsel olarak eğitim veriyor. Futbolcular doğru ve yanlışı anında öğretme metodu uygulayan teknik heyetin yaklaşımını çok kıymetli görüyor. Özellikle Josef, Ghezzal, Montero'nun hem yeni oyun kurgusu hem de aldıkları rollerden son derece memnun oldukları kaydedildi.
3-4-3 OTURUNCA BAŞARI GARANTİ
46 yaşındaki çalıştırıcı da 6 günlük antrenmanın ardından Trabzonspor maçında sergiledikleri oyun ve dizilişe sadık kalmaları sebebiyle talebelerinin performansından gayet mutlu. Fransız teknik adam, daha fazla tekraryapmaları durumunda oyuncularınınfark yaratacaklarından emin. Trabzonspor karşısında Josef, Welinton, Rıdvan, Rosier ve Ghezzal'ın performansını beğenen İsmael, istikrarlı bir 11 oluşturma niyetinde. 3-4-3 dizilişi zor olsa da düzenin oturması durumunda İsmael ve ekibi başarıyı yakalayacaklarına inanıyor.
GÜVEN GÖSTERİSİ
İsmael'in sinerjisi taraftara olumlu yansıdı. Siyah-beyazlı futbolseverlerin Fransız hoca ve takıma destek vermek için stadı doldurması bekleniyor Beşiktaş'ın, Trabzonspor maçı öncesi Vodafone Park'ta yaptığı antrenmanda 10 bin taraftar yeni teknik direktör Valerien İsmael'le ilk kez buluşurken Aytemiz Alanyaspor maçının biletlerine de yoğun ilgi olduğu öğrenildi. Fransızhocanın, yarattığı sinerjiyibenimseyen ve desteğini sunmakisteyen siyah-beyazlıfutbolseverlerJosef de Souza'nında "Stadyumu dolduralım"çağrısınıcevapsız bırakmadı. Dün itibarıyla 30 bin bilet satıldı. Karşılaşma saatine kadar biletlerin tükenmesi ve Alanyaspor müsabakasının tamamen dolu tribünlere karşı oynanması bekleniyor.
FATİH DOĞAN DİYOR Kİ
BEŞIKTAŞ'IN, Trabzonspor maçı öncesi idmanının taraftara açılıp Valerien İsmael ile aranın ısıtılması çok doğru bir hamleydi. Hem Beşiktaş hem de İsmael güçlü bir oyun ve karakter ortaya koyunca ciddi bir sinerji yakalandı. Bu açıdan seyircinin de Alanyaspor karşılaşmasına akın etmesi ve şimdiden 30 binin üzerine çıkılması önemli bir avantaj. İnsan şunu düşünmeden edemiyor: 'Trabzonspor'a karşı deplasmanda yüksek tempoda oynayan siyah-beyazlılar tamamen dolu tribünlerönündeki enerjiyle nasıl bir futbol sergiler?'
MAKİNE GİBİ! TEKNİK direktör tercihleri ilk başta eleştirilse de Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, İsmael'in, oyuncu grubunu hemen hakimiyetine almasını çok sevdi. İdmanları, işine gösterdiği saygısı ve profesyonel yaklaşımının yanı sıra yönetimle de planlı-programlı ilerlemesi takdir topladı. Siyah-beyazlı idareciler, İsmael için "24 saat çalışıyor, makine gibihoca" değerlendirmesinde bulundu.
Gençlere kötü haber
TAHKIM Kurulu, Beşiktaş U19 Takımı futbolcuları Okan Ağrap, Göktuğ Baytekin ve Badra Cisse ile ilgili kararını verdi. 3oyuncuya da verilen 5'er maçlık cezayayapılan itiraz reddedildi. Siyah-beyazlı futbolcular, cezalarının 2 maçını karar çıkmadan çekerken 3 karşılaşmada daha takımdaki yerlerini alamayacaklar.