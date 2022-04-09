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Giriş Tarihi: 9.4.2022 13:16 Son Güncelleme: 9.4.2022 13:36

Fatih Karagümrük evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor (CANLI)

Fatih Karagümrük evinde Kasımpaşa’yı ağırlıyor CANLI

Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Ligde 4'te 4 yapan konuk Kasımpaşa zorlu maçı kazanıp galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Son 3 maçta 2 mağlubiyet alan ev sahibi Fatih Karagümrük ise yeniden çıkış arıyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 13.30 başlayan mücadeleyi Mustafa Kürşad Filiz yönetiyor. Maç öncesi Fatih Karagümrük 43 puanla 10, Kasımpaşa ise 41 puanla 11. sırada bulunuyor. Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçının canlı anlatımı ve tüm detaylar haberimizde...

Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Ligde 4'te 4 yapan konuk Kasımpaşa zorlu maçı kazanıp galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Son 3 maçta 2 mağlubiyet alan ev sahibi Fatih Karagümrük ise yeniden çıkış arıyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 13.30 başlayan mücadeleyi Mustafa Kürşad Filiz yönetiyor. Maç öncesi Fatih Karagümrük 43 puanla 10, Kasımpaşa ise 41 puanla 11. sırada bulunuyor. Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçının canlı anlatımı ve tüm detaylar haberimizde...

FATİH KARAGÜMRÜK 0 - 0 KASIMPAŞA (İlk yarı oynanıyor)

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FATİH KARAGÜMRÜK - KASIMPAŞA MAÇININ 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Viviano, Luckassen, Biraschi, Burak, Balkovec, Biglia, Emre Mor, Adnan, Karamoh, Jimmy Durmaz, Pesic
Yedekler: Utku, Salih, Alparslan, Caner, Levent, Samed, Bistrovic, Salibur, Toure, Ahmed Musa

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Spajic, Tarkan, Ben Ouannes, Doğucan, Aabid, Ahmet, Muleka, Eren, Umut
Yedekler: Erdem, Harun, Bruma, Brecka, Mehmet, Donk, Travnik, Tunay, Mabil, Fall

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Fatih Karagümrük evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor (CANLI)
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