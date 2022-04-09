Fatih Karagümrük evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor (CANLI)

Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Ligde 4'te 4 yapan konuk Kasımpaşa zorlu maçı kazanıp galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Son 3 maçta 2 mağlubiyet alan ev sahibi Fatih Karagümrük ise yeniden çıkış arıyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 13.30 başlayan mücadeleyi Mustafa Kürşad Filiz yönetiyor. Maç öncesi Fatih Karagümrük 43 puanla 10, Kasımpaşa ise 41 puanla 11. sırada bulunuyor. Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçının canlı anlatımı ve tüm detaylar haberimizde...

FATİH KARAGÜMRÜK 0 - 0 KASIMPAŞA (İlk yarı oynanıyor)

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