Taktik savaşı kafasında bitirdi

Pazar gününden beri kafasında Fenerbahçe derbisini oynayan Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. Kalede Pena yerine Muslera'yı tercih edecek Torrent,Orta saha merkezindeki Taylan-Berkan ikilisini Cicaldau tamamlayacak.İlk 11'deki son isim ise Kerem'in durumuna bağlı. Dün idmana çıkan Kerem, derbiye yetişmezse forma Emre Kılınç'ın olacak. 4-2-3-1 sistemiyle sahaya yayılacak olan Galatasaray, top rakibe geçtiğinde 4-4- 2 dizilimine dönecek.GALATASARAY'DAKI ikinci döneminde ligde 7 maça çıkan ve 3'ü penaltıdan olmak üzere 5 gol atan Bafetimbi Gomis, teknik direktör Domenec Torrent'in en büyük kozu durumunda. 2017-2018 sezonunda sarıkırmızılı forma ile şampiyon olan ve tam 29 golle krallığa ulaşan Fransız forvet, o dönem Fenerbahçe'yi boş geçmişti.ve kendisinden çok şey beklediğini ifade ettiği öğrenildi. Torrent'in, Gomis'edediği kaydedildi.GALATASARAY, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından devam etti. Sarı-kırmızılı futbolcular baskı ve topa sahip olma çalışmaları gerçekleştirirken, en çok duran top organizasyonu üzerinde duruldu.