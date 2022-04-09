Taktik savaşı kafasında bitirdi

İspanyol teknik adam, Kerem dışında kadroyu belirledi. Takımını hücumda 4-2-3-1 sistemi ile oynatacak olan Torrent, sarı-lacivertliler atağa geçtiğinde ise 4-4-2 dizilimi ile rakibini durduracak
Pazar gününden beri kafasında Fenerbahçe derbisini oynayan Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. Kalede Pena yerine Muslera'yı tercih edecek Torrent, savunma dörtlüsünüOmar-Nelsson-Marcao-Van Aanholt şeklinde oluşturacak. Orta saha merkezindeki Taylan-Berkan ikilisini Cicaldau tamamlayacak. İleri uçta Gomis'e kenardanBabel destek verecek.
F.BAHÇE HÜCUMA KALKTIĞINDA CİCALDAU GOMİS'İN YANINDA
İlk 11'deki son isim ise Kerem'in durumuna bağlı. Dün idmana çıkan Kerem, derbiye yetişmezse forma Emre Kılınç'ın olacak. 4-2-3-1 sistemiyle sahaya yayılacak olan Galatasaray, top rakibe geçtiğinde 4-4- 2 dizilimine dönecek. Cicaldau,forvetteki Gomis'in yanına geçerekhücum presini başlatacak.
TORRENT'İNGÖZDESİ GOMİS
GALATASARAY'DAKI ikinci döneminde ligde 7 maça çıkan ve 3'ü penaltıdan olmak üzere 5 gol atan Bafetimbi Gomis, teknik direktör Domenec Torrent'in en büyük kozu durumunda. 2017-2018 sezonunda sarıkırmızılı forma ile şampiyon olan ve tam 29 golle krallığa ulaşan Fransız forvet, o dönem Fenerbahçe'yi boş geçmişti. İspanyol teknik adamında 36 yaşındaki yıldızla özel olarakkonuştuğu ve kendisinden çok şey beklediğini ifade ettiği öğrenildi. Torrent'in, Gomis'e "Bu kez Fenerbahçe'ye golünüatacaksın, sana güveniyorum" dediği kaydedildi.
DURAN TOPLARA ÖZEL ÇALIŞMA
GALATASARAY, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından devam etti. Sarı-kırmızılı futbolcular baskı ve topa sahip olma çalışmaları gerçekleştirirken, en çok duran top organizasyonu üzerinde duruldu.