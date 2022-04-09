Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Taktik savaşı kafasında bitirdi
Giriş Tarihi: 9.4.2022

Taktik savaşı kafasında bitirdi

MEHMET ÖZCAN
Taktik savaşı kafasında bitirdi

İspanyol teknik adam, Kerem dışında kadroyu belirledi. Takımını hücumda 4-2-3-1 sistemi ile oynatacak olan Torrent, sarı-lacivertliler atağa geçtiğinde ise 4-4-2 dizilimi ile rakibini durduracak

Pazar gününden beri kafasında Fenerbahçe derbisini oynayan Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. Kalede Pena yerine Muslera'yı tercih edecek Torrent, savunma dörtlüsünü Omar-Nelsson-Marcao- Van Aanholt şeklinde oluşturacak. Orta saha merkezindeki Taylan-Berkan ikilisini Cicaldau tamamlayacak. İleri uçta Gomis'e kenardan Babel destek verecek.

F.BAHÇE HÜCUMA KALKTIĞINDA CİCALDAU GOMİS'İN YANINDA
İlk 11'deki son isim ise Kerem'in durumuna bağlı. Dün idmana çıkan Kerem, derbiye yetişmezse forma Emre Kılınç'ın olacak. 4-2-3-1 sistemiyle sahaya yayılacak olan Galatasaray, top rakibe geçtiğinde 4-4- 2 dizilimine dönecek. Cicaldau, forvetteki Gomis'in yanına geçerek hücum presini başlatacak.

TORRENT'İN GÖZDESİ GOMİS
GALATASARAY'DAKI ikinci döneminde ligde 7 maça çıkan ve 3'ü penaltıdan olmak üzere 5 gol atan Bafetimbi Gomis, teknik direktör Domenec Torrent'in en büyük kozu durumunda. 2017-2018 sezonunda sarıkırmızılı forma ile şampiyon olan ve tam 29 golle krallığa ulaşan Fransız forvet, o dönem Fenerbahçe'yi boş geçmişti. İspanyol teknik adamın da 36 yaşındaki yıldızla özel olarak konuştuğu ve kendisinden çok şey beklediğini ifade ettiği öğrenildi. Torrent'in, Gomis'e "Bu kez Fenerbahçe'ye golünü atacaksın, sana güveniyorum" dediği kaydedildi.

DURAN TOPLARA ÖZEL ÇALIŞMA
GALATASARAY, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından devam etti. Sarı-kırmızılı futbolcular baskı ve topa sahip olma çalışmaları gerçekleştirirken, en çok duran top organizasyonu üzerinde duruldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Nisa Bebeğin sağlık durumunda sevindiren haber! Bakan Koca duyurdu..
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan talimat vermişti! Yunus bebek tedavisi için Hollanda'dan Türkiye'ye getirildi
SABAH yazdı Mansur Yavaş yanlıştan döndü! Ankara'da otobüs zaferi
Kahreden gerçek! Şarkıcı Koray Candemir'in annesi son yolculuğuna uğurlandı!
SON DAKİKA: İstifa etmişti! Evli ve 3 çocuk babası Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek çapkınlıkta fena yakalandı!
Bakan Akar İngiliz ve İtalyan mevkidaşları ile görüştü: Rusya Ukrayna savaşı için ateşkes ve diplomasi vurgusu
Sabah Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır Ve Hangi Dualar Okunur? Diyanet İle Adım Adım Sabah Namazı Kılınışı
Edirne'de akılalmaz olay! Önce çarptı sonra üzerine 50 TL attı!
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
AB liderlerinden Ukrayna'ya 'sizin kavganız bizim kavgamız' mesajı! AB'ye doğru ilk olumlu adım...
ARKADAŞINA GÖNDER
Taktik savaşı kafasında bitirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA