City kaçtı, Liverpool yakaladı! Premier Lig’in zirvesinde kazanan çıkmadı

MAHREZ'İN FRİKİĞİ DİREKTEN DÖNDÜ

Kalan dakikalarda iki takım da önemli fırsatlar yakaladı. City'nin attığı bir gol ofsayt gerekçesi ile geçersiz sayılırken, Riyad Mahrez'in frikikten bir şutu direkten döndü. Manchester City ile Liverpool 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla City 74 puanla liderliğini sürdürürken, Liverpool da 73 puanla takipte...