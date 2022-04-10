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Giriş Tarihi: 10.4.2022 20:53 Son Güncelleme: 10.4.2022 21:07

City kaçtı, Liverpool yakaladı! Premier Lig'in zirvesinde kazanan çıkmadı

City kaçtı, Liverpool yakaladı! Premier Lig’in zirvesinde kazanan çıkmadı

İngiltere Premier League'in 31. haftasında Manchester City ile Liverpool 2-2 berabere kaldı. Manchester City'nin golleri Kevin de Bruyne ve Gabriel Jesus'tan gelirken, Liverpool'un sayılarını ise Diogo Jota ile Sadio Mane kaydetti.

Premier League'de belki de şampiyonu belirleyebilecek karşılaşmada Manchester City ile Liverpool sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Etihad Stadı'ndaki mücadele gollerle başladı. 5. dakikada Kevin de Bruyne ile Manchester City öne geçerken, 13. dakikada Diogo Jota'nın attığı gol ile Liverpool skora denge getirdi. 36'da Gabriel Jesus ile Manchester City bir kere daha öne geçerken ikinci yarının hemen başında, 46. dakikada Sadio Mane'nin karşı karşıya pozisyonda attığı gol ile skor 2-2'ye geldi.

MAHREZ'İN FRİKİĞİ DİREKTEN DÖNDÜ
Kalan dakikalarda iki takım da önemli fırsatlar yakaladı. City'nin attığı bir gol ofsayt gerekçesi ile geçersiz sayılırken, Riyad Mahrez'in frikikten bir şutu direkten döndü. Manchester City ile Liverpool 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla City 74 puanla liderliğini sürdürürken, Liverpool da 73 puanla takipte...

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City kaçtı, Liverpool yakaladı! Premier Lig'in zirvesinde kazanan çıkmadı
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