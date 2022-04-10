Luuk de Jong 90+2’de Barcelona’ya 3 puanı getirdi!

Ataklarını sıklaştıran Katalan temsilcisi, 59. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang, 63. dakikada Pedri'nin ağları sarsmasıyla 2-1 öne geçti. Bir penaltı daha kazanan Levante'de bu kez Gonzalo Melero, 83. dakikada topu ağlarla buluşturarak skoru 2-2'ye getirdi. Barcelona, 90+2. dakikada Hollandalı Luuk de Jong'un fileleri havalandırmasıyla sahadan 3-2 galip ayrıldı.