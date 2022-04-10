Trabzon acele etmiyor!

Üçlü savunmalara karşı zorlanan Trabzonspor, dün Gaziantep'te bu sorunu net bir şekilde yaşadı. Gaziantep'in iki önemli pozisyonunda Uğurcan kalesinde devleşerek skorda dengeyi koruyan isim oldu.Kanatlardasakatlıktan yeni çıkande beklenilen organizasyonuyönlendirememesinedeniyle oyundaüstünlüğü bir türlü elegeçiremeyenHakem Erkan Özdamar'ın da Nwakaeme'ye yapılan sert müdahaleyi kırmızı kart göstermek yerineile geçiştirdiği mücadelede Trabzonspor sahadan beraberlikle ayrılarak, ligdeki en yakın takipçisişampiyonluk için önemli bir avantajı da elinden kaçırdı.Gol sesinin çıkmadığı Gaziantep FK-Trabzonspor mücadelesine kaleciler damga vurdu. Ev sahibinin file bekçisi Günay Güvenç ile bordo-mavililerin kaptanı Uğurcan Çakır özellikle ilk yarıda adeta kalelerine duvar ördü.İlk yarının son dakikalarında Gaziantep FK'dan Ertuğrul Ersoy, sert şekilde Nwakaeme'nin bileğine bastı. Avantajı oynatan hakem Erkan Özdamar, pozisyon tamamlandıktan sonra Ertuğrul'a sarı kart çıkardı. Ancak kırmızı kart bekleyen Trabzonspor cephesi, bu karardan memnun olmadı. Pozisyon için VAR'dan uyarı gelmezken, bordo-mavililer sosyal medyadan hakem Özdamar'a tepki gösterdi.Bu sezon 11 gol, 10 asistlik performansıyla Trabzonspor'un zirvede oturmasında büyük payı olan Nwakaeme, son 3 maçta suskunluğunu bozamadı. 1 gol daha atması durumunda bordo- mavili takım kariyerinde en skorer dönemine ulaşarak rekor kıracak olan Nijeryalı yıldız, şanssızlığına son veremedi.Trabzonspor ligin 28. haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı haftadan beri 5 maçta 6 puan toplayıp 9 puan kaybetti.