Trabzon acele etmiyor!

Şampiyonluk için geri sayan Fırtına, deplasmanda Gaziantep FK'ya da takılıp son 3 haftada 7 puan kaybetti. Sis nedeniyle bir gün gecikmeli oynanan mücadeleye etkili başlayan bordo-mavililer, özellikle ilk yarıda net fırsatları harcadı. Kalecilerin damga vurduğu maçta kazanan çıkmadı. Abdullah Avcı'nın takımı kutlamaları bir süre daha erteledi
Üçlü savunmalara karşı zorlanan Trabzonspor, dün Gaziantep'te bu sorunu net bir şekilde yaşadı. Gaziantep'in iki önemli pozisyonunda Uğurcan kalesinde devleşerek skorda dengeyi koruyan isim oldu.
Kanatlarda Visca veNwakaeme'nin etkisiz oyunu,sakatlıktan yeni çıkan Hamsik'inde beklenilen organizasyonuyönlendirememesinedeniyle oyundaüstünlüğü bir türlü elegeçiremeyen bordo-mavililer,tehlikeli atak üretmektezorlandı.
Hakem Erkan Özdamar'ın da Nwakaeme'ye yapılan sert müdahaleyi kırmızı kart göstermek yerine sarı kart ile geçiştirdiği mücadelede Trabzonspor sahadan beraberlikle ayrılarak, ligdeki en yakın takipçisi Konyaspor'unpuan kaybettiği haftada şampiyonluk için önemli bir avantajı da elinden kaçırdı.
KALECİLERİN GECESİ
Gol sesinin çıkmadığı Gaziantep FK-Trabzonspor mücadelesine kaleciler damga vurdu. Ev sahibinin file bekçisi Günay Güvenç ile bordo-mavililerin kaptanı Uğurcan Çakır özellikle ilk yarıda adeta kalelerine duvar ördü. Günay, 5net pozisyonda rakip oyuncularaizin vermezken,Uğurcan 6 kez kalesinde devleşipyaptığı kurtarışlarlayine başrolü oynadı.
KIRMIZI KART İSYANI!
İlk yarının son dakikalarında Gaziantep FK'dan Ertuğrul Ersoy, sert şekilde Nwakaeme'nin bileğine bastı. Avantajı oynatan hakem Erkan Özdamar, pozisyon tamamlandıktan sonra Ertuğrul'a sarı kart çıkardı. Ancak kırmızı kart bekleyen Trabzonspor cephesi, bu karardan memnun olmadı. Pozisyon için VAR'dan uyarı gelmezken, bordo-mavililer sosyal medyadan hakem Özdamar'a tepki gösterdi.
NWAKAEME REKORA TAKILDI!
Bu sezon 11 gol, 10 asistlik performansıyla Trabzonspor'un zirvede oturmasında büyük payı olan Nwakaeme, son 3 maçta suskunluğunu bozamadı. 1 gol daha atması durumunda bordo- mavili takım kariyerinde en skorer dönemine ulaşarak rekor kıracak olan Nijeryalı yıldız, şanssızlığına son veremedi.
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Trabzonspor ligin 28. haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı haftadan beri 5 maçta 6 puan toplayıp 9 puan kaybetti.