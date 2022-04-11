Beslenme uzmanı yapan Cenk Özyılmaz: Burak Yılmaz inanılmaz bir profesyonel (Sabah.com.tr ÖZEL)

A Milli Futbol Takım ve Beşiktaş Kulübü'nde beslenme uzmanlığı yapan Cenk Özyılmaz, sporculara uyguladıkları programlarla ilgili Sabah.com.tr'ye önemli açıklamalar yaptı. Burak Yılmaz'a övgüler yağdıran Özyılmaz, Ramazan ayında oruç tutan futbolcular için hazırladıkları takviye çantalarının içeriğini de paylaştı.
- Bir süredir BJK ve A Milli Takım'ın beslenme uzmanlığını yapıyorsun. Hayalinde var mıydı? Nasıl gelişti?
"Bu sorunun cevabını üniversiteyi kazandığım yıllara dönerek vermek istiyorum. Samsun'dan İstanbul'a gelirken hep kendime hep şunu diyordum, Cenk sen sporcu diyetisyeni olacaksın, büyük takımlarda çalışacaksın hatta A milli takımın diyetisyeni olacaksın. Tabii o zaman hocalarımla bunları konuştuğumda bana gülüp henüz çok erken bunun için daha çok zaman var sen önce dönem derslerini düşün diyorlardı fakat ben her gün bunu gerçekleştireceğim güne konsantre olmaya çalışıyordum. Çalıştığım yerlerden birinde tanıştığım ve çok sevdiğim Noyan Dülek isminde bir spor eğitmeni hocam, Cenk Ersun Yanal'ın ekibine dahil oluyorum seni de götürmek istiyorum, hoca seninle tanışmak istedi gelir misin dedi. Ben de tabi ki teklifi kabul ettim. Sonrasında sırasıyla Şenol Güneş (Beşiktaş ve Milli Takım), Fatih Terim (Milli Takım), Mustafa Denizli, Sergen Yalçın ile çalışma fırsatı yakaladım."
"KAZANINCA ÇOK İYİ, KAYBEDİNCE ÇOK KÖTÜ OLABİLİYOR"
- Milli takım kampından geldin yeni, nasıl geçti?
"Son kampımız Portekiz ve İtalya maçları içindi. Dünya kupası eleme maçlarının sonuncularıydı. Maalesef Portekiz'e elendik ve ardından Konya'da İtalya ile hazırlık maçı yaptık ve İstanbul'a döndük. Kamp gayet pozitif ve enerjik başlamıştı fakat Portekiz'e elenince moral olarak düşüş yaşandı. Maalesef sporun içinde bu var. Kazanınca çok iyi kaybedince çok kötü olabiliyor."
"KAMPLARDA PROGRAMLAR KİŞİYE ÖZEL OLUYOR"
- Uygulanan programlar herkes için stabil mi? Genç ve yetişkinler arasında farklılıklar oluyor mu?
"Uyguladığımız program herkes için farklı olabiliyor. Burada belirleyici etmenler genç yaşlı, oynadığı mevki veya mevcut yağ kas dengesi bütün bunlar bizim kişinin programını oluşturmamızda ana belirleyiciler. Yani genelde kişiye özel programlar."
"BURAK YILMAZ KAMPLARDA EN TAKDİR ETTİĞİM İSİM, İNANILMAZ BİR PROFESYONEL"
- Uyguladığınız programlara uymayan sporcular oluyor mu, Şikayetçi olan? Ya da bu konuda gerçekten en taktir ettiğin isim kim?
"Sizi temin ederim ki oluşturmuş olduğumuz programa uyumluluk %100. Hiçbir oyuncu asla şikayet etmiyor ne yapıyorsak bize yardımcı olmaya çalışıyorlar. Bunu daha öncede söylemiştim, yenilemek gerekirse Burak Yılmaz inanılmaz bir profesyonel."
"YAĞ-KAS ORANI ÖLÇÜMLERİNDEN BELİRLİ ARALIKLARDA OLMAYAN OYUNCULARA BAZI YAPTIRIMLAR GETİRİLİYOR"
- Kurallara uymayan sporcu olunca ceza getiriliyor mu, var mı öyle bir uygulamanız?
"Sezon başlarında takımın neler yapması gerektiği ile ilgili toplantılar oluyor ve burada bazı kararlar alınıyor. Bunlardan bir tanesi belirli zaman aralıkları ile yapılan yağ-kas oranı ölçümleri. Burada belirlenen aralıkta olmayan oyuncular ile ilgili bazı yaptırımlar olabiliyor..."
- Aynı zamanda Beşiktaş'ın da beslenme uzmanlığını yapıyorsun, milli takıma nazaran daha stabil olduğu için daha rahat oluyor mu senin için program hazırlamak?
"Hiç öyle değil maalesef."
"BİZİM KAMP PROGRAMLARINDA YASAKLI YİYECEK YOK, DENGE VAR"
- İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın teknik direktörü Antonio Conte'nin oyuncularının ketçap ve mayonez tüketmesini yasakladı. Bizim futbolcular için yasaklar neler?
"Oyuncuya yasak koymak çok saçma. Sonuç olarak siz oyuncu ile gün içinde maksimum 3-4 saat geçiriyorsunuz. Eğer siz o zaman diliminde oyuncuya yasak koyarsanız oyuncu sizin yanınızda olmadığınız süre boyunca inanılmaz şeyler yapabilir. Bu yüzden yasaktan ziyade oyuncuya denge kavramını anlatmanız ve buna göre bir program oluşturmanız daha doğru olacaktır."
"BEŞİKTAŞ SAĞLIK EKİBİ OLARAK RAMAZAN'DA ORUÇ TUTAN OYUNCULARA ÖZEL TAKVİYE ÇANTALARI OLUŞTURDUK"
- Hazır Ramazan ayındayız, bu günlerde oruç tutan sporculara özel bir program hazırlanıyor mu? Performanslarının düşmemesi için.
"Biz Beşiktaş sağlık ekibi olarak bununla ilgili özel bir toplantı yaptık ve oruç tutan oyuncuları belirledik. Daha sonrasında bu oyuncular için özel bir takviye programı oluşturduk. Her gün her birine ihtiyaçları olan ve gün içerisinde eksikliklerini tamamlamaları için takviye çantaları oluşturuyoruz."
- Takviye çantasında neler var?
"İçerik olarak; dehidrasyon içeceği, kollajen takviyesi, magnezyum takviyesi ve recovery içeceği var."