Beslenme uzmanı yapan Cenk Özyılmaz: Burak Yılmaz inanılmaz bir profesyonel (Sabah.com.tr ÖZEL)

- Bir süredir BJK ve A Milli Takım'ın beslenme uzmanlığını yapıyorsun. Hayalinde var mıydı? Nasıl gelişti?

"Bu sorunun cevabını üniversiteyi kazandığım yıllara dönerek vermek istiyorum. Samsun'dan İstanbul'a gelirken hep kendime hep şunu diyordum, Cenk sen sporcu diyetisyeni olacaksın, büyük takımlarda çalışacaksın hatta A milli takımın diyetisyeni olacaksın. Tabii o zaman hocalarımla bunları konuştuğumda bana gülüp henüz çok erken bunun için daha çok zaman var sen önce dönem derslerini düşün diyorlardı fakat ben her gün bunu gerçekleştireceğim güne konsantre olmaya çalışıyordum. Çalıştığım yerlerden birinde tanıştığım ve çok sevdiğim Noyan Dülek isminde bir spor eğitmeni hocam, Cenk Ersun Yanal'ın ekibine dahil oluyorum seni de götürmek istiyorum, hoca seninle tanışmak istedi gelir misin dedi. Ben de tabi ki teklifi kabul ettim. Sonrasında sırasıyla Şenol Güneş (Beşiktaş ve Milli Takım), Fatih Terim (Milli Takım), Mustafa Denizli, Sergen Yalçın ile çalışma fırsatı yakaladım."

"KAZANINCA ÇOK İYİ, KAYBEDİNCE ÇOK KÖTÜ OLABİLİYOR"



- Milli takım kampından geldin yeni, nasıl geçti?

"Son kampımız Portekiz ve İtalya maçları içindi. Dünya kupası eleme maçlarının sonuncularıydı. Maalesef Portekiz'e elendik ve ardından Konya'da İtalya ile hazırlık maçı yaptık ve İstanbul'a döndük. Kamp gayet pozitif ve enerjik başlamıştı fakat Portekiz'e elenince moral olarak düşüş yaşandı. Maalesef sporun içinde bu var. Kazanınca çok iyi kaybedince çok kötü olabiliyor."