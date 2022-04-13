Gönlü Şahin’de

G.Saray'da Domenec Torrent için veda günleri artık yakın.. 30 Nisan'daki seçime adaylıklarını koyan Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu, başkan olmaları halinde Katalan teknik adam ile devam etmeyi düşünmüyor. 59 yaşındaki çalıştırıcınınbir yıl daha sözleşmesi bulunsada iki başkan adayı da en azzararla Domenec Torrent'le yollarıayırmanın planlarını yapıyor.
İTALYAN EKOLÜNE DÖNÜŞ
Metin Öztürk seçilmesi halinde yerli, Eşref Hamamcıoğlu ise yabancı teknik adamla yola çıkmayı düşünüyor. Öztürk ve kurmayları, Antalyaspor'un başında harikalar yaratan Nuri Şahin'i gündemine aldı. OkanBuruk'un ardından Nuri Şahin içinde Galatasaray ihtimali konuşulmayabaşlandı. Rudi Garcia başta olmak üzere Fransız ekolüne sıcak bakan Eşref Hamamcıoğlu cephesinde ise İtalyan Claudio Ranieri'nin ismi ortaya atıldı. İngiltere'de LeicesterCity mucizesini yaratan 70yaşındaki Ranieri, ülkesi İtalya dışındada birçok takım çalıştırdı.
1 SORU 2 CEVAP
G.Saray'da Torrent dönemi bitti mi? Derbideki yenilginin tek faturası Torrent'e mi kesilmeli?
Levent Tüzemen
Ayıp değil mi Torrent! Torrent'in maç sonu açıklamalarını hayretle izledim. G.Saray, F.Bahçe'ye karşı oyun olarak ezildi. Torrent dengeli bir oyun olduğunu vurguladı, rakibin pozisyona girmediğini söyledi ve en önemlisi "Başkanın kimolduğu önemli değil. Benişime bakarım" dedi. Çok ayıp değil mi? Seni getiren Burak Elmas'ın 30 Nisan'da görevi bitiyor. Önce bir teşekkür etmen ve üzüldüğünü dile getirmen gerekmez mi? Ben böyle egoist bir hoca görmedim. Geldiği günden bu yana onca hata yapmasına rağmen bir gün kendisine toz kondurmadı. Hep suçu oyunculara attı. Hâlâ projeden bahsediyor. G.Saray yarışmacı bir kulüptür, hedeflere koşan bir camiadır. Projelerancak altyapılarda yapılır. Guardiola bu başarısızlıkları M.Ctiy'de yaşasa görevde kalır mıydı? Ama kabahat Torrent'te değil onu takımın başına getiren sorumlularda. 30 Nisan'da göreve gelecek yönetim, kalan maçları bile Torrent ile oynamamalı. Altyapıdan gelecekbir hoca bile Torrent'inyaptığı hatalarıyapmaz.
Bülent Timurlenk
Görevden alacak yönetim yok Torrent'i görevden alacak bir Galatasaray yönetimi ortalıkta yok çünkü o yönetimi genel kurul görevden aldı. Terim'i başarısızbulup doğru ya da yanlış yollarıayırabilirsiniz. Ancak yerine getireceğiniz hocanın adını söyleyememek, Guardiola'nın yardımcısı diye taktim etmek büyük bir samimiyetsizlikti. Galatasaray bunun bedellerini ödüyor. Evet, ligdeki en iyi kadro Galatasaray'da olamayabilir ama Torrent yönetiminde oynadığı maçların yarısını kaybetti. Azmı yiyor, hayır. Çok mu atıyor, oda hayır. Derbide favori F.Bahçe'ydi. Torrent bu gerçeğe karşı ne önlem aldı? Dizilişi mi değiştirdi, kadroyu mu değiştirdi, oyun içinde müdahalede mi bulundu? Fenerbahçe'nin 2. golünü, 'Bizim oyuncumuzdansekti, komik goldü' diye açıklayan Torrent'e birilerinin topu kafayla aşırtan Mert Hakan'ın F.Bahçe forması giydiğini söylemesi gerekiyor. 'G.Saray kadrosu gelecek sezon şampiyonluğa oynamaz' demek kolay ama sarı-kırmızılı camiada 'Gelecekte şampiyon oluruz' diyebilen Burak Elmas ve Işıtan Gün dışında kim var?