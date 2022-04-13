Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gönlü Şahin’de
Giriş Tarihi: 13.4.2022

Gönlü Şahin’de

MEHMET ÖZCAN
Gönlü Şahin’de

Başkan adaylarından Metin Öztürk, Antalya’nın 33 yaşındaki başarılı hocası ile Okan Buruk üzerine yoğunlaştı. Hamamcıoğlu’nun aklı ise Rudi Garcia ile Claudio Ranieri’de

G.Saray'da Domenec Torrent için veda günleri artık yakın.. 30 Nisan'daki seçime adaylıklarını koyan Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu, başkan olmaları halinde Katalan teknik adam ile devam etmeyi düşünmüyor. 59 yaşındaki çalıştırıcının bir yıl daha sözleşmesi bulunsa da iki başkan adayı da en az zararla Domenec Torrent'le yolları ayırmanın planlarını yapıyor.

İTALYAN EKOLÜNE DÖNÜŞ
Metin Öztürk seçilmesi halinde yerli, Eşref Hamamcıoğlu ise yabancı teknik adamla yola çıkmayı düşünüyor. Öztürk ve kurmayları, Antalyaspor'un başında harikalar yaratan Nuri Şahin'i gündemine aldı. Okan Buruk'un ardından Nuri Şahin için de Galatasaray ihtimali konuşulmaya başlandı. Rudi Garcia başta olmak üzere Fransız ekolüne sıcak bakan Eşref Hamamcıoğlu cephesinde ise İtalyan Claudio Ranieri'nin ismi ortaya atıldı. İngiltere'de Leicester City mucizesini yaratan 70 yaşındaki Ranieri, ülkesi İtalya dışında da birçok takım çalıştırdı.

1 SORU 2 CEVAP
G.Saray'da Torrent dönemi bitti mi? Derbideki yenilginin tek faturası Torrent'e mi kesilmeli?

Levent Tüzemen
Ayıp değil mi Torrent!
Torrent'in maç sonu açıklamalarını hayretle izledim. G.Saray, F.Bahçe'ye karşı oyun olarak ezildi. Torrent dengeli bir oyun olduğunu vurguladı, rakibin pozisyona girmediğini söyledi ve en önemlisi "Başkanın kim olduğu önemli değil. Ben işime bakarım" dedi. Çok ayıp değil mi? Seni getiren Burak Elmas'ın 30 Nisan'da görevi bitiyor. Önce bir teşekkür etmen ve üzüldüğünü dile getirmen gerekmez mi? Ben böyle egoist bir hoca görmedim. Geldiği günden bu yana onca hata yapmasına rağmen bir gün kendisine toz kondurmadı. Hep suçu oyunculara attı. Hâlâ projeden bahsediyor. G.Saray yarışmacı bir kulüptür, hedeflere koşan bir camiadır. Projeler ancak altyapılarda yapılır. Guardiola bu başarısızlıkları M.Ctiy'de yaşasa görevde kalır mıydı? Ama kabahat Torrent'te değil onu takımın başına getiren sorumlularda. 30 Nisan'da göreve gelecek yönetim, kalan maçları bile Torrent ile oynamamalı. Altyapıdan gelecek bir hoca bile Torrent'in yaptığı hataları yapmaz.

Bülent Timurlenk
Görevden alacak yönetim yok
Torrent'i görevden alacak bir Galatasaray yönetimi ortalıkta yok çünkü o yönetimi genel kurul görevden aldı. Terim'i başarısız bulup doğru ya da yanlış yolları ayırabilirsiniz. Ancak yerine getireceğiniz hocanın adını söyleyememek, Guardiola'nın yardımcısı diye taktim etmek büyük bir samimiyetsizlikti. Galatasaray bunun bedellerini ödüyor. Evet, ligdeki en iyi kadro Galatasaray'da olamayabilir ama Torrent yönetiminde oynadığı maçların yarısını kaybetti. Az mı yiyor, hayır. Çok mu atıyor, o da hayır. Derbide favori F.Bahçe'ydi. Torrent bu gerçeğe karşı ne önlem aldı? Dizilişi mi değiştirdi, kadroyu mu değiştirdi, oyun içinde müdahalede mi bulundu? Fenerbahçe'nin 2. golünü, 'Bizim oyuncumuzdan sekti, komik goldü' diye açıklayan Torrent'e birilerinin topu kafayla aşırtan Mert Hakan'ın F.Bahçe forması giydiğini söylemesi gerekiyor. 'G.Saray kadrosu gelecek sezon şampiyonluğa oynamaz' demek kolay ama sarı-kırmızılı camiada 'Gelecekte şampiyon oluruz' diyebilen Burak Elmas ve Işıtan Gün dışında kim var?

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Fiyatlardaki balon sönecek
NATO'dan dikkat çeken Türkiye paylaşımı! "Neden böyle göründüğünü merak ettiniz mi?"
Kar esareti sırasında yurt dışı tatiline çıkan İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan yeni savunma: İmamoğlu 'Bak keyfine' dedi
Küçük kız Kinder sürpriz çikolatasının kurbanı! Gözü yaşlı kalan annenin sözleri yürekleri dağladı
Biden'dan yüksek enflasyon açıklaması! İlk kez bu ifadeyi kullandı
Son dakika | New York'ta metro istasyonunda saldırı! Çok sayıda yaralı var; saldırganın kıyafetinde dikkat çeken detay
SON DAKİKA | Kimlik ve adres verilerinin sızdırıldığına ilişkin haberlere yalanlama! Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi
Cem Yılmaz ve eski aşkı Serenay Sarıkaya'nın havuz görüntüleri davalık olmuştu! Mahkeme kararını verdi!
Kıdem tazminatında Sağlık raporu detayı! İşte 10 soruda merak edilenler
Ongun yalanladı! ABD kongre üyesi doğruladı: Ekrem İmamoğlu ile görüştük
ARKADAŞINA GÖNDER
Gönlü Şahin’de
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA