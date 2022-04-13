Gönlü Şahin’de

G.Saray'da Domenec Torrent için veda günleri artık yakın.. 30 Nisan'daki seçime adaylıklarını koyan Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu, başkan olmaları halinde Katalan teknik adam ile devam etmeyi düşünmüyor.Metin Öztürk seçilmesi halinde yerli, Eşref Hamamcıoğlu ise yabancı teknik adamla yola çıkmayı düşünüyor. Öztürk ve kurmayları, Antalyaspor'un başında harikalar yaratan Nuri Şahin'i gündemine aldı.Rudi Garcia başta olmak üzere Fransız ekolüne sıcak bakan Eşref Hamamcıoğlu cephesinde ise İtalyan Claudio Ranieri'nin ismi ortaya atıldı.G.Saray'da Torrent dönemi bitti mi? Derbideki yenilginin tek faturası Torrent'e mi kesilmeli?Ayıp değil mi Torrent!maç sonu açıklamalarını hayretle izledim. G.Saray, F.Bahçe'ye karşı oyun olarak ezildi. Torrent dengeli bir oyun olduğunu vurguladı, rakibin pozisyona girmediğini söyledi ve en önemlisidedi. Çok ayıp değil mi? Seni getiren Burak Elmas'ın 30 Nisan'da görevi bitiyor. Önce bir teşekkür etmen ve üzüldüğünü dile getirmen gerekmez mi? Ben böyle egoist bir hoca görmedim. Geldiği günden bu yana onca hata yapmasına rağmen bir gün kendisine toz kondurmadı. Hep suçu oyunculara attı. Hâlâ projeden bahsediyor. G.Saray yarışmacı bir kulüptür, hedeflere koşan bir camiadır.Guardiola bu başarısızlıkları M.Ctiy'de yaşasa görevde kalır mıydı? Ama kabahat Torrent'te değil onu takımın başına getiren sorumlularda. 30 Nisan'da göreve gelecek yönetim, kalan maçları bile Torrent ile oynamamalı.Görevden alacak yönetim yokgörevden alacak bir Galatasaray yönetimi ortalıkta yok çünkü o yönetimi genel kurul görevden aldı.Ancak yerine getireceğiniz hocanın adını söyleyememek, Guardiola'nın yardımcısı diye taktim etmek büyük bir samimiyetsizlikti. Galatasaray bunun bedellerini ödüyor. Evet, ligdeki en iyi kadro Galatasaray'da olamayabilir ama Torrent yönetiminde oynadığı maçların yarısını kaybetti.Derbide favori F.Bahçe'ydi. Torrent bu gerçeğe karşı ne önlem aldı? Dizilişi mi değiştirdi, kadroyu mu değiştirdi, oyun içinde müdahalede mi bulundu? Fenerbahçe'nin 2. golünü,diye açıklayan Torrent'e birilerinin topu kafayla aşırtan Mert Hakan'ın F.Bahçe forması giydiğini söylemesi gerekiyor. 'G.Saray kadrosu gelecek sezon şampiyonluğa oynamaz' demek kolay ama sarı-kırmızılı camiada 'Gelecekte şampiyon oluruz' diyebilen Burak Elmas ve Işıtan Gün dışında kim var?